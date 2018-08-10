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В эфир программы "Вечерний интерактив" на радио Baltkom, в ходе которого обсуждались проблемы, с которыми приходится сталкиваться ВИЧ-инфицированным людям и больным СПИДом, позвонил слушатель по имени Сергей, который не по наслышке знает суть. Мужчина признался, что является ВИЧ-больным и рассказал, как живется людям с подобным диагнозом в Латвии.

По признанию Сергея, узнав о ВИЧ-инфекции, на ему на ум пришла Земфира с песней "СПИД".

"Да у меня ВИЧ и людям, которые говорят, что они не встречались и не знают ВИЧ-человека, то они встречались. С дискриминацией сталкиваются не только по поводу ВИЧ, а по многим проблемам. На самом деле, это отношение к человеку, а не к болезни. Люди боятся многого, люди боятся того, чего не знают, люди боятся радиации и той же онкологии, хотя вещи на самом деле такие безобидные и социально не опасные. Люди боятся спидозных иголок и еще много чего, чего на самом деле не существует. Люди просто боятся других и не похожих на себя людей. Для меня дискриминация не проблема, хотя в Латвии это наблюдается", - сказал Сергей.

По словам слушателя, он мало общается на тему своего здоровья с людьми, с которыми не хочу этого делать. Кому он считал нужным, сказал, и это было воспринято вполне хорошо.

"Люди по разному принимают информацию о заражении ВИЧ и СПИД, мне надо было две недели на то, чтобы принять диагноз. Первое, что я сделал, так это полез в интернет. Я, естественно, хотел знать что и как. И первая мысль - это Земфира и "У тебя тебя СПИД и значит мы умрем". Но потом выяснилось, что это не так. Прошло две недели и при желании и умении искать информацию, можно довольно много найти. Да, с этим живут довольно долго и последняя европейская статистика, насколько я знаю, показывает, что люди с ВИЧ живут столько же, сколько и любой среднестатистический человек. И если из этой статистики выкинуть группы риска, наркоманов и людей, который ведут самоуничижительный образ жизни, то , к сожалению, статистика показывает, что даже здоровые люди живут меньше, чем ВИЧ-инфицированные в последнее время", - рассказал Сергей.

По словам мужчины, больше зависит от самого человека, нужна ли ему поддержка близких.

"Зависит от человека и личности, как он себя в других ситуациях ведет. Всем подряд не хочется рассказывать. Бегать на каждом углу и кричать?...ну не все кричат, что у них диабет. И, кстати, для себя, выбирая между диабетом и ВИЧ, я выбрал бы ВИЧ, потому что можно есть сладкое неограниченно.Это не проблема препарата, для меня психологически это намного страшное заболевание, чем ВИЧ", - иронизирует Сергей.

При этом, по словам Сергея, с известием о ВИЧ-заболевании, образ жизни кардинально изменился.

"Вы принимаете терапию, вы постоянно сдаете анализы, у вас постоянно контролируется качество крови. В этом плане контроль здоровья намного, намного лучше, чем у среднестатистического латвийца. Больше ничего не поменялось, да, мне каждый день нужно скушать витаминку, но это занимает одну минуту. В остальном все по-прежнему, я точно также хожу в бассейн, я точно также хожу в спортзал и люди, которые не знают о мое болезни, не догадываются, так как по мне не видно, да и почти не по кому не видно, что там ВИЧ у человека ", - сказал слушатель.