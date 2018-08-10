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Экс-спикер Сейма, посол Латвии в Италии Солвита Аболтиня строит усадьбу "Викинги" в Скулте, при строительстве которой был вырублен яблоневый сад, который очень любили местные жители. Как написала на своей странице в соцсети Facebook Надежда, два года назад на побережье вырубили деревья, а потом начали появляться запрещающие знаки для машин и людей. На днях женщина узнала, что территорию с видом на море обустраивают для дома Солвиты Аболтини.

"Два года назад на нашем тихом побережье в Скулте стали происходить странные вещи. Во-первых, вырубили под корень огромный плодоносящий сад. Вот прямо осенью, с созревшими яблоками. Там проходила тропа от нашего кооператива к морю. Поскольку сад был заброшен, мы частенько лакомились отборными яблоками. И вдруг в один день - пустота. А через неделю и пни выкорчевали. Я сразу поняла - кто-то важный землю прикупил. Потом появился садовник и начал благоустраивать прилегающий кусок дюнной зоны. Косил траву, разбивал клумбы. Потом появилась куча запрещающих знаков - для машин,собак, людей. Даже прямо на пляже, с нарушением всех норм о расстоянии от морской кромки. И люди покорно проходили торопливо мимо - ведь стоит знак "Частная собственность", пусть и в 30 метрах от моря", - пишет она.

По словам Надежды, она со своей собакой игнорировала запрещающие знаки их принципа.

"Мы с Франсуазой из принципа располагались именно на этом участке. И вокруг нас всегда был вакуум. Сейчас знака на пляже нет, но у меня в фотоархивах сохранился. Потом заездили большегрузы - дорогу засыпали. А сегодня узнала имя виновника этой кутерьмы. Солвита Аболтиня. Это они с мужем строят здесь усадьбу "Викинги". И вот эти места, откуда мы с Франсуазой с апреля до ноября любуемся закатами - теперь ее собственность. Заборов уже понаставили. Но на этой живописной скамеечке Солвиту я еще ни разу не видела.Как правило - два мужика сидят. Может, Солвита уже в Италии?" - пишет женщина.

Ранее Аболтиня в интервью Delfi TV рассказывала, что ее семья в Звейниекциемсе строит дом "Викинги". Тогда же она подчеркнула, что еще не знает, хватит ли денег, чтобы его закончить.

Как ранее писал Mixnews.lv, 31 июля президент Раймонд Вейонис вручил бывшему лидеру партии "Единство" Солвите Аболтине верительную грамоту посла Латвии в Италии.

В конце прошлого года Аболтиня объявила о досрочном сложении мандата депутата сейма 12-го созыва. В ноябре 2017 года правление партии "Единство" исключило Аболтиню из партии за комментарии и действия во время обсуждения в партии возможности заменить министра экономики.

Фото из Facebook/Nadezhda Kotikova

Фото из Flickr/Sergei Spivak