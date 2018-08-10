Эксклюзив |

9 августа в концертном зале "Дзинтари" торжественно открылся традиционный фестиваль "Summertime - Инесе Галанте приглашает".

Подробная галерея доступна - ЗДЕСЬ.

Четырнадцатый международный музыкальный фестиваль под эгидой "Классика, джаз и балканский рок-н-ролл" продлиться до 15 августа.

По случаю открытия фестиваля именитый певец и композитор из Германии Том Гейбель исполниk песни из репертуара легендарного американского исполнителя Фрэнка Синатры, некоторые - в дуэте с хозяйкой фестиваля Инессой Галанте.

Во второй день пианист Даниил Крамер совместно с джазовым виртуозом Андреем Румянцевым, представят публике уникальные музыкальные рок-программы Nirvana, Queen и Led Zeppelin. С первых минут музыканты восхищают публику не только филигранной техникой и эмоциональностью исполнения, но и невероятной личной харизмой и шармом.

Ценители академической музыки по достоинству оценят концерт третьего дня фестиваля, когда в Малом зале к/з Дзинтари с программой, которая уже покорила нобелевских лауреатов в Стокгольме, выступит известная во всем мире своей удивительной техникой пиано, обладательница одного из лучших в мире сопрано Инесса Галанте с мастером фортепианной игры и многолетним другом по сцене Александром Шмальцем.

Сразу же после этого концерта зрители смогут насладиться выступлением музыканта мировой величины - Горана Бреговича. На концерте прозвучат зажигательные балканские и цыганские мелодии, дополненные звучанием духовых музыкальных инструментов.

Не обойдется и без традиционного гала-концерта, на котором у слушателей будет уникальная возможность услышать звёздный состав исполнителей, в числе которых яркий и харизматичный итальянский исполнитель, обладатель чарующего голоса Джованни Кастелло, который выступит в рамках фестиваля с сольным концертом 14 августа; несравненная меццо-сопрано Олеся Петрова, контр-тенор Сергей Егерс, который в этом году стал обладателем почетной награды ордена трех звезд, а также музыкальный коллектив TenoruTrio, в состав которого вошли солисты Латвийской национальной оперы, заслужившие признание как профессиональных музыкальных критиков, так и публики.

Открытием для латвийской публики станет концерт популярного итальянского певца Джованни Кастелло VivaItalia!. Покоритель женских сердец и любимец публики во всем мире в своей неповторимой манере исполнит известные итальянские хиты и баллады от Карузо до Челентано.

Завершится фестиваль 15 августа выступлением легендарного TrioParisRoyale и его выдающегося солиста - скрипача-вундеркинда из Германии BaptistePawlik, выступавшего с Селин Дион, Робби Вильямсом, а также сыгравшего на прощальном концерте для Папы Римского Бенедикта XVI в самом Ватикане.

"Каждый Summertime для меня – это праздник души и музыки. Уже на протяжении 14 лет нам вместе удаётся совершенствовать фестиваль, знакомить латвийскую публику с творчеством исполнителей мировой величины, сохраняя при этом главные традиции фестиваля - неизменно высокие стандарты музыкального качества, а также доброжелательную атмосферу, где и артисты, и слушатели являются желанными гостями", - рассказала патронесса фестиваля Инесса Галанте.