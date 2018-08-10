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Встреча в стенах парламента Нила Ушакова и Айвара Лембергса - лидеров политических партий "Согласие" и "Латвии и Вентспилсу", которая тесно сотрудничает с лидером нынешней коалиции Союзом "зеленых" и крестьян, попала в объектив камеры пользователя соцсети Twitter под ником Ив Чив (Iv Chiv).

Соответствующие снимки вызвали среди пользователей дискуссию, о чем могла идти речь между двумя политиками, учитывая, что в публичном пространстве муссируется мысль, что несмотря ни на какие красные линии, будущую коалицию могут создать именно "Согласие" и СЗК.

"Вот так без помех зарождается новая коалиция. По фото можно сделать вывод, что кто-то кому-то отчитывается", - написал автор поста.

Пользователь под ником "Зимний Еж" подошел к делу обстоятельно и решил оценить разговор двух политиков через призму языка жестов.

"Физические позы людей: Айвар - свободная постановка, стабильная, пиджак на распашку, руки свободно ниспадают по бокам, открытая свободная поза, принимающая информацию. Нил - съежился, неубедительный, руки скрещены в защитной позе, прячется, неоткрытый, напуган, поза страха, влезть в себя", - написал комментатор.

Напомним, сегодня в Красном зале Сейма прошло заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на котором состоялась жеребьевка номеров кандидатских списков партий на парламентских выборах. На мероприятие собрались политики всех партий и политических объединений.

Первый порядковый номер достался списку кандидатов Русского союза Латвии.

Под вторым номером в выборах будет участвовать Новая консервативная партия, под третьим - Партия действия, под четвертым - национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK.

Пятый номер достался списку партии "Прогрессивные", шестой - Центристской партии.

Седьмой порядковый номер получило объединение партий "ЛСДРП/ХДС/ЧСЛ", восьмой - партия "No sirds Latvijai", девятый - "Согласие", 10-й - объединение "Для развития/За!".

Список Латвийского объединения регионов будет участвовать в выборах под 11-м номером, список "Латышских националистов" - под 12-м, список объединения партий "Новое Единство" - под 13-м.

14-й номер достался партии "За альтернативу", 15-й - "KPV LV", 16-й - Союзу "зеленых" и крестьян.

фото Iv Chiv/Twitter