"Новая коалиция?": латвийцы гадают, о чем говорят Ушаков и Лембергс (3)

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Эксклюзив | 10 августа 2018 года, 16:45

Встреча в стенах парламента Нила Ушакова и Айвара Лембергса - лидеров политических партий "Согласие" и "Латвии и Вентспилсу", которая тесно сотрудничает с лидером нынешней коалиции Союзом "зеленых" и крестьян, попала в объектив камеры пользователя соцсети Twitter под ником Ив Чив (Iv Chiv).

Соответствующие снимки вызвали среди пользователей дискуссию, о чем могла идти речь между двумя политиками, учитывая, что в публичном пространстве муссируется мысль, что несмотря ни на какие красные линии, будущую коалицию могут создать именно "Согласие" и СЗК.

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"Вот так без помех зарождается новая коалиция. По фото можно сделать вывод, что кто-то кому-то отчитывается", - написал автор поста.

Пользователь под ником "Зимний Еж" подошел к делу обстоятельно и решил оценить разговор двух политиков через призму языка жестов.

"Физические позы людей: Айвар - свободная постановка, стабильная, пиджак на распашку, руки свободно ниспадают по бокам, открытая свободная поза, принимающая информацию. Нил - съежился, неубедительный, руки скрещены в защитной позе, прячется, неоткрытый, напуган, поза страха, влезть в себя", - написал комментатор.

Напомним, сегодня в Красном зале Сейма прошло заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на котором состоялась жеребьевка номеров кандидатских списков партий на парламентских выборах. На мероприятие собрались политики всех партий и политических объединений.

Первый порядковый номер достался списку кандидатов Русского союза Латвии.

Под вторым номером в выборах будет участвовать Новая консервативная партия, под третьим - Партия действия, под четвертым - национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK.

Пятый номер достался списку партии "Прогрессивные", шестой - Центристской партии.

Седьмой порядковый номер получило объединение партий "ЛСДРП/ХДС/ЧСЛ", восьмой - партия "No sirds Latvijai", девятый - "Согласие", 10-й - объединение "Для развития/За!".

Список Латвийского объединения регионов будет участвовать в выборах под 11-м номером, список "Латышских националистов" - под 12-м, список объединения партий "Новое Единство" - под 13-м.

14-й номер достался партии "За альтернативу", 15-й - "KPV LV", 16-й - Союзу "зеленых" и крестьян.

фото Iv Chiv/Twitter

Комментарии 3
Не перестаю удивляться15 минут назад
Человек действительно настолько глуп ? Или деньги не пахнут?
Ответь, это твои « мысли» или хлебушек отрабатываешь?
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Что там?17 минут назад
Опять латышский Твиттер кишит ?
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Patriot24 минуты назад
Nav ZZS traki un pasnàvnieki, lai veidotu koalìciju ar Usakovu. Pèc visiem pazinojumiem, ka nesadarbosies ar Saskanu, latviesu tauta viniem to nepiedos. Tai skaità arì ZZS vèlètàji. Apspriest vini var arì Putina pèdèjo uzstàsanos.
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