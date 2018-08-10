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Представители партий и политических объединений, которые сегодня участвовали в жеребьевке номеров кандидатских списков, в соцсетях пытаются при помощи ассоциаций привлечь внимание избирателей, с тем, чтобы имеющие право голоса латвийцы запомнили номера и сделали свой выбор.

Так например, лидер Русского союза Латвии Андрей Мамыкин, списку которого достался первый номер, написал в соцсети, что партию будет первая.

"Мы будем первые!!! "Русский союз Латвии" на выборах в Сейм 6 октября будет номером 1! У Екатерины Ткачук - счастливая рука!", - написал политик в Facebook.

Нацблок, которому достался четвертый номер, позиционирует себя как борец с красным драконом.

"Только национальное объединение спасет Латвию от красного дракона! Список номер 4 - самый безопасный выбор для Латвии!", сказано в сообщении националов, которые использовали графику Рихарда Зариньша 1931 года.

Tikai Nacionālā apvienība Latviju glābs no sarkanā pūķa!

Saraksts #4 - Drošākā izvēle Latvijai!



Grafika: Rihards Zariņš, 1931. pic.twitter.com/kMZYzSHQVm — Nacionālā apvienība (@VL_TBLNNK) 10 августа 2018 г.

Лидер "Согласия" Нил Ушаков, партии которого достался 9-ый номер, в качестве асоциации предложил использовать победу "Согласия" на муниципальных выборах в Риге в 2009 году, призвав избирателей повторить этот успех в мастшабах всей Латвии.

"Наш номер списка - 9! Хорошая цифра! В 2009 году мы победили в Риге! Настало время повторить успех в стране!", - написал Ушаков.

Даниэл Павлютс - лидер списка движения "Для развития/За!", которому достался 10-ый номер, написал следующее: "Nr. 10! За десять докторов в нашем списке".

Нынешний глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, баллотирующийся в следующий Сейм по списку "Нового Единства", сделал упор на ассоциации цифр - 13-ый Сейм - 13-ый список.

""Новое Единство" с 13 списком в 13 Сейм! С уверенностью за Латвию!", - написал Ринкевич.

Алексей Лоскутов, также баллотирующийся по списку "Нового Единства", решил ассоциировать номер 13 с черной кошкой - с двумя символами, о которых спорят приносят они удачу или наоборот неудачу.

13.Saeimas vēlēšanās politisko partiju apvienība #JaunāVienotība startēs ar 13. numuru!



Foto ieskats deputātu kandidātu sarakstu numuru izlozē - mūs pārstāv iekšlietu ministrs Rihards #Kozlovskis un Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre @ZKLukasevica pic.twitter.com/MmpmKgurPc — JAUNĀ VIENOTĪBA (@Jauna_Vienotiba) 10 августа 2018 г.

Между тем, политолог Янис Икстенс, глядя на то, как партии кинулись позиционировать себя с тем или иным событием, магическим числом, животным или борцами со вселенским злом, иронично указал, что все это свидетельствует о глубине рациональных политических дебатов.