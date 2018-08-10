"Спасем Латвию от красного дракона!": как политики пиарят свои списки (5)

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Эксклюзив | 10 августа 2018 года, 18:38

Представители партий и политических объединений, которые сегодня участвовали в жеребьевке номеров кандидатских списков, в соцсетях пытаются при помощи ассоциаций привлечь внимание избирателей, с тем, чтобы имеющие право голоса латвийцы запомнили номера и сделали свой выбор.

Так например, лидер Русского союза Латвии Андрей Мамыкин, списку которого достался первый номер, написал в соцсети, что партию будет первая.

"Мы будем первые!!! "Русский союз Латвии" на выборах в Сейм 6 октября будет номером 1! У Екатерины Ткачук - счастливая рука!", - написал политик в Facebook.

Нацблок, которому достался четвертый номер, позиционирует себя как борец с красным драконом.

"Только национальное объединение спасет Латвию от красного дракона! Список номер 4 - самый безопасный выбор для Латвии!", сказано в сообщении националов, которые использовали графику Рихарда Зариньша 1931 года.

Лидер "Согласия" Нил Ушаков, партии которого достался 9-ый номер, в качестве асоциации предложил использовать победу "Согласия" на муниципальных выборах в Риге в 2009 году, призвав избирателей повторить этот успех в мастшабах всей Латвии.

"Наш номер списка - 9! Хорошая цифра! В 2009 году мы победили в Риге! Настало время повторить успех в стране!", - написал Ушаков.

Даниэл Павлютс - лидер списка движения "Для развития/За!", которому достался 10-ый номер, написал следующее: "Nr. 10! За десять докторов в нашем списке".

Нынешний глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, баллотирующийся в следующий Сейм по списку "Нового Единства", сделал упор на ассоциации цифр - 13-ый Сейм - 13-ый список.

""Новое Единство" с 13 списком в 13 Сейм! С уверенностью за Латвию!", - написал Ринкевич.

Алексей Лоскутов, также баллотирующийся по списку "Нового Единства", решил ассоциировать номер 13 с черной кошкой - с двумя символами, о которых спорят приносят они удачу или наоборот неудачу.

Между тем, политолог Янис Икстенс, глядя на то, как партии кинулись позиционировать себя с тем или иным событием, магическим числом, животным или борцами со вселенским злом, иронично указал, что все это свидетельствует о глубине рациональных политических дебатов.

Комментарии 5
Кузя1 час назад
Чувство юмора в боевой готовности . А нацики лучше бы убили дракона внутри себя , который замордовал их практически до безумия.
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федя1 час назад
Дракон это к китаицам, а они нацблок выебут и высушат
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Хи, хи1 час назад
За сказочников пусть голосуют великовозрастные детины, которые , по умственному развитию , задержались в детстве.
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