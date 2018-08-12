"Парк Горького" на Baltkom: после развала СССР кругом царила депрессия (3)

фото

Эксклюзив | 12 августа 2018 года, 16:52

После того как развалился Советский Союз на территориях бывших стран-членов СССР царила жуткая депрессия. Такое мнение в программе радио Baltkom "Абонент доступен" высказал советский и российский рок-музыкант, автор песен, продюсер, лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов.

Музыкант отметил, что когда группа впервые поехала в США, СССР еще существовал. Время развала союза пришлось на период, когда "Парк Горького" была в штатах для записи альбома.

"СССР тогда еще не развалился. Мы никуда не переезжали. Наш первый визит в США был в 1986 году, познакомились тогда с Bon Jovi, встретились с нашим будущим менеджментом. Сделали пару демо-записей и уехали назад в СССР. Потом поехали в США и записали альбом. Мы приехали в тур, и в Ригу приезжали. Кругом царила жутчайшая депрессия. Страну развалили с умыслом, все из нее выкачали. Состояние было ужасное", - указал Белов.

Группа "Парк Горького" завоевала популярность в США в конце 80-х годов. Музыканты были известны сценическим образом в виде "русского китча", псевдонародных костюмов и советской символики.

В оригинальном составе группа существовала 3,5 года и выпустила один альбом Gorky Park, который вошел в американский хит-парад Billboard 200, сделав "Парк Горького" всемирно известной.

Фото: ru.wikipedia.org

Комментарии 3
Шутник 1 час назад
Какое у вас развитие?
Ответить
Иг2 часа назад
Депрессия - это совок. А развал - это глоток свежего воздуха, возможность развития.
13
Ответить
Latviešu Patriots1 час назад
Kāda depresija?! Varbūt tikai vateņu vidū! Latviešu tauta priecājās par okupācijas beigām, un SAVAS VALSTISKĀS NEATKARĪBAS ATGŪŠANU! PAR BRĪVU LATVIJU!
2
Ответить