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После того как развалился Советский Союз на территориях бывших стран-членов СССР царила жуткая депрессия. Такое мнение в программе радио Baltkom "Абонент доступен" высказал советский и российский рок-музыкант, автор песен, продюсер, лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов.

Музыкант отметил, что когда группа впервые поехала в США, СССР еще существовал. Время развала союза пришлось на период, когда "Парк Горького" была в штатах для записи альбома.

"СССР тогда еще не развалился. Мы никуда не переезжали. Наш первый визит в США был в 1986 году, познакомились тогда с Bon Jovi, встретились с нашим будущим менеджментом. Сделали пару демо-записей и уехали назад в СССР. Потом поехали в США и записали альбом. Мы приехали в тур, и в Ригу приезжали. Кругом царила жутчайшая депрессия. Страну развалили с умыслом, все из нее выкачали. Состояние было ужасное", - указал Белов.

Группа "Парк Горького" завоевала популярность в США в конце 80-х годов. Музыканты были известны сценическим образом в виде "русского китча", псевдонародных костюмов и советской символики.

В оригинальном составе группа существовала 3,5 года и выпустила один альбом Gorky Park, который вошел в американский хит-парад Billboard 200, сделав "Парк Горького" всемирно известной.

Фото: ru.wikipedia.org