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На детей юридический статус отношения родителей не имеет особого влияния. Об этом в интервью программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom рассказал председатель правления Совета присяжных нотариусов Латвии Янис Скрастиньш.

"Одно из немногих различий женатых и неженатых пар при рождении ребенка - оба родителя должны подавать общее заявление при регистрации новорожденного. Если родители в браке, то это может сделать кто-то один. Права на ребенка у обоих родителей одинаковы при любых обстоятельствах. Главное, чтобы оба родителя были вписаны в свидетельство о рождении. Еще одно различие возникает при расставании — с официального мужа алименты будут взиматься, а если отношения не были зарегистрированы, то мужчина и женщина решают вопрос об алиментах между собой сами", - рассказал он.

Как ранее сообщало агентство "Евростат", в Европе процент новорожденных, появившихся на свет вне брака, в 2016 году был выше, чем детей, чьи родители были женаты.

Так, в период между 2000 и 2016 годами доля детей, рожденных вне брака, выросла в ЕС примерно на 15%. Тем временем в Латвии, как свидетельствует график "Евростата", в 2016 году 40% от всех новорожденных родились вне брака.

Таким образом, Латвия немного опередила Литву, где число внебрачных детей составляет 30%. Однако Латвию стремительно обогнала Эстония, где количество детей, рожденных вне брака, составило 56%.

Фото из Flickr/sagesolar