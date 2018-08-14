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Молодые родители не спешат регистрировать свои отношения, так как не верят в институт брака из-за пугающего количества разводов. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала психолог, психотерапевт кризисного и консультационного центра Skalbes, магистр в области клинической психологии Инесе Рука.

По ее словам, неофициальные отношения родителей никак не скажутся на состоянии ребенка, если в семье царит любовь.

"Дети начинают понимать, что их родители не состоят в браке только в школе, некоторые - в детском саду. Такое понимание возникает из-за разных фамилий. У мамы одна, у ребенка с отцом другая. Проблем не возникнет, если сами родители чувствуют себя комфортно в так называемом гражданском браке. Они смогут легко это объяснить, и ребенок не будет испытывать стресс или дискомфорт из-за этого юридического термина", - пояснила психолог.

При этом она отметила, что если мнения родителей об официальном браке расходятся, то это может отразиться на ребенке.

"Все просто — если родители чувствую себя хорошо, то и ребенок так себя ощущает. Даже если ему кто-то укажет на неофициальные отношения родителей, это не скажется на его состоянии. Главное, это уверенность в семье. Сейчас многие родители не видят смысла в браке. Во-первых, они уверены, что самое важное - это чувства и отношения. А, во-вторых, не вызывает позитивного отношения к институту брака количество разводов. По принципу "зачем жениться, если столько пар спустя несколько лет разводится"", - пояснила Рука.

Как сообщалось, по данным Eurostat, в Европе процент новорожденных, появившихся на свет вне брака, в 2016 году был выше, чем детей, чьи родители были женаты. В Латвии в 2016 году 40% от всех новорожденных родились вне брака.

Согласно данным Центрального статистического управления, в 2016 году в Латвии за один день (в среднем) разводилось 17 пар.

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