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Певица Лайма Вайкуле шокирована той реакцией, которую вызвали ее высказывания о Крыме. В интервью радио Baltkom она заявила, что не ожидала такого от своих коллег по цеху.

“Сказать откровенно, мне просто хочется сейчас молчать, вообще не хочу разговаривать. Я даже не представляла, что люди такие звери. Скажу откровенно. Может быть, потому, что я никогда не смотрю телевизор. Я сейчас первый раз его включила посмотреть, какая реакция, что там происходит… [Лайма смотрела программу по телеканалу Россия “60 минут”, где обсуждались ее высказывания – Ред.] Мне кажется, что люди сошли с ума. Они абсолютно зомбированы. Они даже не слышат, что говорят. Куда им хочется повернуть, туда они и поворачивают. Журналисты – провокаторы и вруны, вот мои впечатления”, - сказала певица.

Лайма заявила, что ей безразлично, чем этот скандал может закончиться.

“Да мне плевать, чем это закончится! Понимаете – плевать! Я с сумасшедшими не собираюсь вести переговоры. Вот и все,” - сказала она.

Лайма сожалеет, что коллеги по цеху повели себя таким образом.

“Мне их очень жалко. Они показали свое лицо. Они бедные люди, которые не знают как себя показать. Я даже не знаю, что сказать, я в жизни не комментировала ни одного артиста, который что-то делал. Это просто стыдно, злобно и некрасиво. Это ревность, зависть. Это ужасно. Противно просто”, - заявила Лайма.

По словам певицы, она не хочет больше участвовать в скандале.

“Ни реагировать, ни говорить об этом ничего больше не собираюсь. Пусть лечатся. Больные люди пусть лечатся”, - сказала певица.

Лайма и Андрей Данилко в Юрмале.

Напомним, выступая на пресс-конференции перед концертом в Одессе, Вайкуле заявила, что в Крым не поедет вне зависимости от размера гонорара, так как европейцам "это запрещено". В России негативно отреагировали на слова Вайкуле, крымские политики пригрозили внести певицу в список врагов полуострова, а сенатор Франц Клинцевич анонсировал возможные проблемы для Вайкуле и на остальной территории России, если она соберётся туда на гастроли. Некоторые коллеги также осудили слова певицы.