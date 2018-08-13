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Маэстро Раймонд Паулс отказался занимать чью-либо сторону в отношении высказывания Лаймы Вайкуле о том, что она не поедет выступать в Крым ни за какие деньги. В интервью радио Baltkom Паулс признался, что лучше воздержаться от комментариев, так как любое его мнение все равно осудят.

"Что бы я не сказал, меня со всех сторон будут бить. Поэтому я отказываюсь от комментариев. Лайма пусть решает сама, что она делает. Я ее действия комментировать не буду. Сейчас все начали высказываться. Зачем такой шум надо было поднимать! Лайма устраивает концерт, на который приглашены артисты, в том числе из России. Нет ни у кого проблем…", - сказал маэстро.

Паулс также отметил, что выступает против создания так называемых черных списков, когда артистам запрещают въезжать на территорию других стран.

"Что за черные списки? Зачем кого-то куда-то не впускать? Кому это все нужно? Причем тут артисты, зачем границы? Для меня это абсолютно непонятно. Все время свободно перемещались. Мы ведь боролись за демократию, чтобы можно было поехать куда хочешь. Я к этому отношусь плохо. И вообще, я на пенсии, так что буду пить лекарства", - заключил Паулс.

Напомним, как ранее писал Mixnews, выступая на пресс-конференции перед концертом в Одессе, Лайма Вайкуле заявила, что в Крым не поедет вне зависимости от размера гонорара, так как европейцам "это запрещено".

В России негативно отреагировали на слова Вайкуле. Крымские политики пригрозили внести певицу в список врагов полуострова, а сенатор Франц Клинцевич анонсировал возможные проблемы для Вайкуле и на остальной территории России, если она соберётся туда на гастроли. Некоторые коллеги также осудили слова певицы.