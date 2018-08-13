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Певица Лайма Вайкуле "вляпалась в кал", заявив, что не будет давать концерты в Крыму. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал российский журналист и музыкальный критик Артур Гаспарян.

По его словам, певица поступила дипломатично и как можно более корректно, пытаясь объяснить свою позицию. Однако теперь в России эту историю будут использовать против Вайкуле.

"Что может нормальный человек думать об этой ситуации? Наша милая и дипломатичная Лайма вляпалась в этот кал под названием "Крымский вопрос", который в России находится в состоянии паранойи. Многие замазаны этой темы и хотят, чтобы другие тоже ей замазались. Она ответила максимально мягко и корректно в этой ситуации. Объяснила, что она гражданка той страны, закона которой она не может нарушать. Но даже этого ей не простили и, видимо, не простят. Это грустная ситуация, остается только развести руками. История будет измазана всеми фекалиями и всем дерьмом, которым только можно ее измазать", - указал Гаспарян.

Напомним, выступая на пресс-конференции перед концертом в Одессе, Вайкуле заявила, что в Крым не поедет вне зависимости от размера гонорара, так как европейцам "это запрещено". В России негативно отреагировали на слова Вайкуле, крымские политики пригрозили внести певицу в список врагов полуострова, а сенатор Франц Клинцевич анонсировал возможные проблемы для Вайкуле и на остальной территории России, если она соберётся туда на гастроли. Некоторые коллеги также осудили слова певицы.

Певица была шокирована той реакцией, которую вызвали ее высказывания о Крыме. В интервью радио Baltkom она заявила, что не ожидала такого от своих коллег по цеху.

Фото: rasfokus.ru