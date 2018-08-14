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Мама мальчика, которому выстрелили в руку после того, как тот сорвал алычу, свисающую через забор, рассказала в интервью радио Baltkom, что это не первый случай, когда мужчина стреляет по идущим мимо людям.

«Сын чувствует себя нормально. Он до сих пор не понимает, что произошло, так как дерево росло не за забором, не на чужой земле, а на земле муниципалитета. Ветки не свисали за участок, сам ствол находился вне частной территории. Мужчина сначала что-то крикнул детям на русском, они его не поняли, а потом пошел в дом, взял ружье и выстрелил», - рассказала мама Даце.

По ее словам, сын сейчас больше переживает за других. Он не хочет, чтобы такая ситуация повторилась с кем-нибудь еще.

«Есть подозрения, что там стреляли и по кошкам, и по собакам. Хочется обратить внимание общества, что по соседству живет такой человек. Люди делятся похожими историями. Мужчина в Пиньки рассказал, что по нему тоже стрелял этот человек. Потом после моей публикации в соцсетях еще девушка призналась, что стала жертвой этого же человека. Он просто проходила мимо и ей выстрелили в ногу», - рассказала мама пострадавшего мальчика.

Она пояснила, что в связи со случившимся подано три заявления в полицию, и начато одно административное дело.

«Дело завели административное, так как констатировали, что повреждения легкие. Хотя у ребенка пуля глубоко в руку зашла. Было даже констатировано заражение. Сейчас ребенок пьет антибиотики. Я знаю, что с этим мужчиной полиция пыталась связаться на минувших выходных. Он не открывает дверь. На контакт не выходит. Там тишина. Сегодня я буду подавать заявление на уголовное дело», - добавила женщина.

Фото: pixabay.com