АНОНС: на радио Baltkom - российский политический деятель Сергей Филатов (2)
Эксклюзив | 14 августа 2018 года, 12:28
Сегодня, после 13.00 в рамках программы "Абонент доступен" на радио Baltkom состоится интервью по Skype c российским государственным, политическим и общественным деятелем, бывшим руководителем администрации президента РФ Сергеем Филатовым.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Фото: facebook.com/Сергей Филатов
При котором Ельцин в 1993 году совершил государственный переворот, растреляв из танков и разогнав Парламет Российской Федерации? Не тот ли Филатов, который в 1995 году уговаривал больного Ельцина повторно участвовать в выборах, которые вошли в историю как самые грязные выборы в истории современной России? Что он теперь думает о своём начальничке, в конечном счёте отдавшем власть в руки чекистов?
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Kad Filatova kungs bija Krievijas prezidenta administràcijas vadìtàjs, mùsu starpvalstu attiecìbas bija daudz labàkas. Tagad var teikt, ka tàdu vispàr nav. Ar pasreizèjiem Kremla politiķiem gribàs kontaktèties pèc iespèjas retàk.
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