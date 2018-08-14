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Бывший глава администрации президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов подозревал, что к убийству журналиста Владислава Листьева был причастен Борис Березовский. Об этом он рассказал в эфире программы "Абонент доступен" на радио Baltkom.

Ранее в эфире радио Baltkom о возможной причастности Березовского к убийству Листьева заявил его друг, экс-ведущий программы "Взгляд" Дмитрий Захаров.

"Если откровенно, у меня было подозрение такое (в причастности Березовского), когда мы хоронили Листьева. Естественно каждый задумывался, кто мог приложить к этому руку? Такое предположение у меня было, но это только предположение. Надо было до конца доводить уголовное дело, надо было находить убийцу и заказчика. Так же как и по многим другим уголовным делам, которые у нас к сожалению не закончены сегодня, мы не знаем ни заказчиков, ни организаторов... ", - сказал Филатов.

Влад Листьев - советский и российский телеведущий и журналист, первый генеральный директор ОРТ, предприниматель. Автор и первый ведущий передач "Взгляд", "Час пик", "Поле чудес", "Тема".

Убийство Владислава Листьева 1 марта 1995 года вызвало широкий общественный резонанс.

На момент убийства Листьев занимал пост генерального директора ОРТ. Убийство Листьева стало одним из наиболее громких убийств 1990-х годов и по настоящее время остается нераскрытым.

Фото: facebook.com/Сергей Филатов