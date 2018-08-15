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В Латвии много средств тратится на инфраструктуру и технологии, но о людях правительство совсем не думает. Такое мнение в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom высказала председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага.

"Мы тратим на здания, инфраструктуру, технологи, а про людей не думаем. У нас всегда человек на втором плане. А потом мы удивляемся, что молодые люди уезжают, не хотят тут оставаться. Нельзя сказать, что вообще не было повышения зарплат — в 2016 году были большие инвестиции, но и цены за эти года выросли. Надо думать о том, как человека удержать! Иначе для кого это государство и все остальное?" - говорит она.

По словам Ванаги, политики говорят об экономическом росте, но на зарплатах педагогов это не отражается.

"Три года подряд растет минимальная зарплата, налогов собирают больше. Почему для кого-то по закону, а для кого-то "как получится"? Наш следующий шаг — пикеты. Если и это не даст результат, то будет громче говорить о том, кого мы выбираем. Конечно, за несколько лет были и хорошие изменения, позитивные результаты. Но с финансовым блоком пока никак не идет", - отмечает она.

Напомним, Латвийский профсоюз работников образования и науки рассматривает возможность проведения в сентябре акции протеста против того, что государство не решает поставленные профсоюзом вопросы.

На предыдущих заседаниях совета ЛПРОН уже говорилось о том, что следующим шагом может быть пикет, и теперь совет решит, организовать ли его в сентябре.

Если и пикет не поможет, ЛПРОН начнет "очень агрессивную кампанию", призывая не голосовать на выборах Сейма за те партии и политиков, которые не выполняют данные педагогам обещания, добавила Ванага.

Педагоги ожидают графика повышения зарплат, а принятое Кабинетом министров решение о выделении 1,4 млн евро на доплаты педагогам принято "лишь для отвода глаз", подчеркнула она.