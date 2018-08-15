Эксклюзив |

Соскучились по впечатлениям?под любимые песни, игры и конкурсы от диджеев и шоу-программа от приглашенных гостей.

Собираемся на 3-х часовой ностальгический танцевальный мегамикс 90-х в хорошей компании и с хорошим настроением! Зажигательные танцы, красочный закат на Даугаве, легкий морской бриз, а также напитки и блюда от шеф-поваров ресторана Rīgas Pērle - все это создает неповторимую атмосферу уюта и отдыха.

В 23:00 на Набережной состоится салют в честь Праздника города, Так что вы успеете "с корабля на бал".

Используйте прогулку на корабле Rīgas Pērlе, чтобы отпраздновать день рождения или отметить годовщину важного события за столиком в ресторане.

Билеты по неприлично низким ценами можно приобрести в кассах Biļešu serviss или в интернете на сайте bilesuserviss.lv.

Их можно выиграть в нашем конкурсе, а для участия потребуется совсем немного:

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Победителя назовем 17 августа. До встречи на кораблике Rīgas Pērlе!