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В том, что языковую школьную реформу фактически невозможно осуществить в том виде и при тех условиях, которые имеются в Латвии на сегодняшний день, профсоюз работников образования и науки предупреждал членов правительства заранее. Однако никаких серьезных мер принято не было, рассказала в интервью программе “Утро на Балткоме” на радиостанции Baltkom председатель профсоюза работников образования и науки Инга Ванага.

Школы не готовы к этой реформе, которая должна быть еще увязана с другими преобразованиями, поэтому впереди у всех – много проблем, предупредила она.

“У нас не хватает на сегодняшний день учителей по математике, физике, биологии, английскому в латышских школах. Новое содержание [еще одна реформа образования – Ред.]. Как эти все реформы можно осуществить вместе? Реформа с реформой связана. И мы хотим провести и эту реформу, потому что Латвия, и латышский язык – основной... А как ее провести, чтобы все были подготовлены? Я думаю, тут еще долго будет масса проблем и для педагогов, и для родителей, и для учеников”, - отметила Ванага.

Глава профсоюза напомнила, что их организация обращала внимание политиков на неготовность к реформе, но остались неуслышанными.

“Мы указывали на эти риски на заседании Кабинета министров, но они проголосовали. Потом [министры] нашли деньги на курсы для учителей. Мы говорили - одно дело, если человек преподает на том языке, который регулярно использует и на работе, и дома. Есть нормативный акт, который указывает, на каком уровне должен знать латышский язык педагог. Но ситуация такова, какова она есть – если ты в реальной практике не употребляешь язык, ты знаешь его хуже [родного], и нужны эти поддерживающие механизмы,” - подчеркнула Ванага.

Если в реформе не участвуют все заинтересованные стороны, то рано или поздно эта проблема все равно проявит себя, а школы потом будут упрекать в плохих результатах экзаменов, считает лидер профсоюза педагогов.

“Никто не думает о человеке, который будет на практике осуществлять реформу – как пойдет, так пойдет, а кто виноват? А виноваты будут педагоги”, - заключила она.

При этом она добавила, что по проблеме языковой реформы в профсоюз на сегодняшний день никто активно не обращался – ни директора, ни сами педагоги, ни родители.

Как уже сообщалось, 22 марта 2018 года Сейм Латвии в третьем, окончательном чтении принял поправки к закону об образовании. Поправки предусматривают постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке.