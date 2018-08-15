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На выборах в Сейм предыдущих созывов партии-кандидаты уделяли больше внимания преодолению пятипроцентного барьера. Сейчас же внимание больше сконцентрировано именно на участии, сказал в эфире радио Baltkom глава Центральной избирательной комиссии Латвии Арнис Цимдарс.

«Внесены были существенные изменения в правилах выдвижения кандидатур на выборах Сейма. Во-первых, в партии должны состоять как минимум 500 человек, во-вторых, она должна быть зарегистрирована за год до выборов в парламент. Исходя из сегодняшнего числа претендентов, видимо, послание было услышано так, что если соблюдаются эти два условия, то нужно баллотироваться. Например, в 2010 году число претендентов значительно уменьшилось, тогда уделяли внимание именно преодолению пятипроцентного барьера», - сказал Цимдарс.

По его словам, обычный избиратель редко сравнивает программы всех представленных партий.

«Такое число кандидатов дает больше возможностей выбора. Так что заявления «мне не за кого голосовать» отпадают. Но с другой стороны, вряд ли человек, придерживающийся определенного политического вектора, будет сравнивать его с предложениями других партий. Все равно он выберет один список», - сказал Цимдарс.

Парламентские выборы в Латвии пройдут 6 октября. На выборы в 13-й Сейм свои списки кандидатов подали 16 партий и партийных объединений. Это на 3 больше, чем в 2014 году.