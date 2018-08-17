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Согласно статистике число учителей в Латвии растет, но в реальности это совсем не так. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага.

"Министерство говорит, что у нас увеличивается количество учителей, а число детей сокращается. Но они считают педагогов не по персональному коду, а просто по количеству работающих в школе преподавателей. То есть получается, что я могу работать в трех школах на полставки и меня посчитают ни как одного человека, а как трех разных учителей. Мы боремся с этим уже много лет! Ведь это некорректно. А в маленьких школах сокращается количество детей, физику, математику, английский язык преподает один человек в нескольких учреждениях. Но в базе данных это не один человек, а разные педагоги. По статистике у нас около 10 000 учителей дошкольного возраста, но они работают не на полные ставки. Тогда средний показатель получается ниже. Но обществу говорят, что их все больше. Таким образом происходят манипуляции", - отмечает она.

По словам Ванаги, узнать реальное число педагогов в Латвии может только Минобразования, так как только у этого ведомства есть доступ к необходимой для учета статистики информации.

Напомним, профсоюз рассматривает возможность проведения в сентябре акции протеста против того, что государство не решает поставленные профсоюзом вопросы.

Педагоги ожидают графика повышения зарплат, а принятое Кабинетом министров решение о выделении 1,4 млн евро на доплаты педагогам, по их мнению, принято "лишь для отвода глаз".