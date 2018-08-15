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Владимир Путин не стремился быть президентом и это заметно отразилось в на его первых годах правления. Такое мнение в передаче "Абонент доступен" на радио Baltkom высказал бывший глава администрации президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов.

Также, по его словам, Путин от Ельцина отличался тем, что хотел избавиться от влияния олигархов на политику.

"Мне тоже казалось, что Путин не очень хотел идти. Судя по всему, он побаивался занимать такую должность. И мы видели как он мучился в первые годы. Мне кажется, грубая ошибка Бориса Ельцина была в том, что он пошел на сотрудничество с олигархами по залоговым аукционам. Путин же когда стал президентом сразу постарался удалить олигархов от себя, а они хотели, чтобы это взаимосвязь продолжалась", - заявил Филатов.

Напомним, 31 декабря 1999 года Борис Ельцин назначил Владимира Путина исполняющим обязанности президента Российской Федерации. Впервые он был избран президентом Российской Федерации 26 марта 2000 года. Переизбирался на пост главы государства в 2004, 2012 и 2018 годах. Перед выборами 2012 года срок президентских полномочий был конституционно увеличен с 4 до 6 лет.