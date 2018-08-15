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Современная медицина уничтожает людей. Об этом в эфире программы "Абонент доступен" на радио Baltkom заявил российский предприниматель, экс-миллиардер, позиционирующий себя как "православный христианин" Герман Стерлигов.

По его словам, врачи не занимаются лечением болезней, они только используют людей.

"Мы ни при каких обстоятельствах, никогда не обращаемся к колдунам-врачам. У меня папа вообще колдун, он профессор медицины. Мы никогда не обратимся к колдунам-врачам, даже если среди них есть наши близкие родственники. Мы - христиане, лучше умереть христианином, чем жить, ползая перед колдунами, которые тебя калечат, а не лечат. Медицина утилизирует людей!", - заявил Стерлигов

Герман Стерлигов - один из соучредителей первой в России товарной биржи - "Алиса", а также многих других проектов, включая и экстравагантные, авантюрные, к примеру, некоммерческое партнерство "Реестр непьющих мужиков". в 2004 году он оставил предпринимательскую деятельность и вместе с семьей уехал из Москвы в один из населенных пунктов Московской области, где на 37 гектарах земли занялся сельским хозяйством.