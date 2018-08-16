Эксклюзив |

Вместо восхождения на вершину Монблана с латвийским флагом, альпинистам-энтузиастам стоило бы установить флагшток на самой высокой точке Латвии - Гайзинькалнсе. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал руководитель Комиссии по альпинизму Союза альпинистов Латвии, вице-президент Латвийской ассоциации альпинистов и путешественников Эдгарс Шаблис.

Он поддержал решение французской полиции, которая конфисковала у латвийских альпинистов десятиметровый флагшток, на котором они собирались поднять флаг, так как восхождение на Монблан с ним было в вдвойне опасным.

"Хорошо, что жандармы Франции запретили им нести флагшток. Физически это не самый тяжелый маршрут, но он опасный - каждый год бывают несчастные случаи. На одном из участков падают камни, а на самом верху находится узкий гребень, по которому ходит много людей, особенно летом. Если бы несли эту мачту, то это создавало бы опасность, мешало. И я не вижу среди участников инициативы опытных альпинистов. Лучше бы они подняли этот флагшток с флагом на Гайзинькалнс. Там ничего подобного еще нет. И безопасно было бы", - отметил он.

Напомним, 12 энтузиастов из Латвии планировали установить на Монблане мачту и поднять на ней государственный флаг Латвии, тем самым установив мировой рекорд Гиннеса.

Во Франции сотрудники горной жандармерии не позволили группе альпинистов подняться с 10-метровым флагштоком. Участники экспедиции решили продолжить свой путь без мачты, чтобы все же поднять флаг Латвии на горе.

Фото из Flickr/siggi mus