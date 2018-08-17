Эксклюзив |

Сегодня, после 12.00 в программе "Разворот" на радио Baltkom - российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Сергей Ливнев.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: скриншот с YouTube, KinotavrTV