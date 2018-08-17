АНОНС: на радио Baltkom - российский кинорежиссер Сергей Ливнев (1)

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Эксклюзив | 17 августа 2018 года, 11:00

Сегодня, после 12.00 в программе "Разворот" на радио Baltkom - российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Сергей Ливнев.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: скриншот с YouTube, KinotavrTV

Комментарии 1
АЛ213 минуты назад
Из Вики: "Сергей Давидович Ливнев родился 16 апреля 1964 в Москве. Мать — кинооператор и кинорежиссёр Марина Евсеевна Голдовская, отец — режиссёр и сценарист, профессор ГИТИСа Давид Григорьевич Ливнев. Дед — Евсей Михайлович Голдовский, учёный-изобретатель в области кинотехники.
В 1999 году уехал в Америку, так как, по его словам, считал, что в России кино закончилось, жил там по 2006 год"
от себя - скорее всего там получил или деньги или просто задачу - обгадить Россию. И выдал на гора "шедевры" типа "Гитлер капут", "Ржевский против Наполеона". Этого показалось мало - появился "Служебный роман - наше время"...
Вот благодаря таким и может "закончиться русское кино" Балтком, вы специально всё это г-но для нас изыскиваете?
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