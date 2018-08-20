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Никогда нельзя повторить ни один концерт, потому что главные особенности вносит аудитория, которая слушает, сказал в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom дирижер, один из многолетних главных дирижеров Вселатвийского Праздника песни и танца Интс Тетеровскис.

"Аудитория привносит свой код в выступление. Отдает свою энергию. И все меняется", - сказал он.

Дирижер рассказал о концерте хора Balsis, который состоялся много лет назад в женской тюрьме в Ильгюциемсе.

"Это были неописуемые эмоции и там мы пели совершенно иначе, чем планировали. Там эмоциональное ощущение не обыденное, там совсем что-то другое. Я спиной почувствовал всю иерархию, которая там живет. В первых рядах сидели те, кто уже никогда не выйдет... Те, кто сидел на последних рядах, первые 15 минут вообще просто громко разговаривали. Те, кто посередине, самые главные, сидели с каменными лицами, мол, уж мы-то точно не прослезимся. Нам, молодежному хору, было очень не по себе," - вспоминал дирижер.

К его удивлению, настроение зала изменилось кардинально после одной песни, что для дирижера было неожиданностью.

"И когда мы запели одну песню, как сейчас помню, это было Lauridsen O Magnum Mysterium, мы почувствовали, как все в зале эмоционально переломилось. Как ушла агрессия от тех, кто "неглавный". Ушли каменные лица "главных". Прошло 15 минут, и вся аудитория открылась. Плакали все – и самые главные, и все остальные. Не зря говорят, что музыка – это уникальное средство. И что интересно, ведь мы взяли для этого концерта песни на разных языках, чтобы каждый нашел что-то для себя. А главной оказалась O Magnum Mysterium, на латыни", - рассказал Тетеровскис.

По словам дирижера, он никогда заранее не планирует, какой эффект произвести на зрителя той или иной песней.

"Я никогда не делаю программу "под зрителя", чтобы он был удовлетворен. Ты сам должен быть эмоционально заряженным, прожить на сцене все, что ты делаешь, тогда ты затронешь и слушателя", - сказал дирижер.

Фото из Flickr/Bien Urbain