Писатель Водолазкин на Baltkom: Сталин появился в России, потому что его ждали (21)

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Эксклюзив | 17 августа 2018 года, 18:22

Иосиф Сталин был злодеем, но без поддержки российского общества он не смог быт стать тем, как стал, сказал в эфире программы "Абонент доступен" на радио Baltkom известный российский писатель Евгений Водолазкин.

"Что касается Сталина, то я убежден, что здесь нет никаких "зато". Он был злодеем, дальше никакого "зато" нет. На этом кончается. С другой стороны очень просто будет взвалить все на Сталина, вот упал на нас такой тиран, а мы были хорошими и он научил нас людей есть. Это было бы неправильно. Общество было готово принять Сталина. Почему неизвестно, как неизвестно почему стая китов выбрасывается на берег. То ли это коллективный суицид, то ли еще что-то", - сказал Водолазкин.

Он также считает, что в Еврпе у такого политика не было бы шансов заявить о себе.

"Сталин не мог был появится в Англии или Швейцарии. Там на него странно бы посмотрели. А в России он пришелся ко двору. Никакая власть на свете не возникает просто так, нелогично. Она возникает как результат большой общественной битвы - явной или не явной, как результат столкновения миллионов воль и векторов, в итоге возникает соответствующая политическая фигура", - сказал Водолазкин.

Фото из Flickr/Pablo Andrés Rivero

Комментарии 21
Garik2 часа назад
А в просвещенной Европе че, с "несогласными" все в порядке было? Не жгли, не топили, не резали, не вешали? Сколько в Париже за одну ночь гугенотов вырезали? Парижская комунна опять же? Или тоже пропаганда? А может время такое было?
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Писателю Водолазкину следовало бы знать,2 часа назад
Что пропаганда и ложь способна творить чудеса. Тем более что вся старая элита России, офицерство, творческая интеллигенция, духовенство, монашеский люд, купцы, промышленники, зажиточные крестьяне, любые "вражеские" элементы были большевиками уничтожены физически. Кто смог, тот убежал за границу. На севере через Финляндию, на юге - через Константинополь. Те же кто поддержал переворот, поверили в светлое будущее, в лучшую жизнь, в мировую революцию, в кольцо врагов и необходимость сплотиться вокруг партии и Ее лидеров. Всех несогласных или неугодных безжалостно уничтожали. Карательные органы вкупе с пропагандистской печатью и радио работали безупречно.
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Антоний1 час назад
А Гитлер не в Европе появился? Или он не злодей?
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