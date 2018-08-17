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Иосиф Сталин был злодеем, но без поддержки российского общества он не смог быт стать тем, как стал, сказал в эфире программы "Абонент доступен" на радио Baltkom известный российский писатель Евгений Водолазкин.

"Что касается Сталина, то я убежден, что здесь нет никаких "зато". Он был злодеем, дальше никакого "зато" нет. На этом кончается. С другой стороны очень просто будет взвалить все на Сталина, вот упал на нас такой тиран, а мы были хорошими и он научил нас людей есть. Это было бы неправильно. Общество было готово принять Сталина. Почему неизвестно, как неизвестно почему стая китов выбрасывается на берег. То ли это коллективный суицид, то ли еще что-то", - сказал Водолазкин.

Он также считает, что в Еврпе у такого политика не было бы шансов заявить о себе.

"Сталин не мог был появится в Англии или Швейцарии. Там на него странно бы посмотрели. А в России он пришелся ко двору. Никакая власть на свете не возникает просто так, нелогично. Она возникает как результат большой общественной битвы - явной или не явной, как результат столкновения миллионов воль и векторов, в итоге возникает соответствующая политическая фигура", - сказал Водолазкин.

Фото из Flickr/Pablo Andrés Rivero