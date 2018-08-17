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И латыши могут вместе с русскими праздновать победу над фашизмом во Второй мировой войне, об этом в программе “Утро на Балткоме” на радио Baltkom сказал дирижер, один из главных дирижеров Праздника песни и танца Интс Тетеровскис.

В ходе радиопередачи прозвучала реплика слушателя, который сравнил два события – Праздник песни и 9 мая, "важных для культурного кода латышей и русских". По мнению слушателя, если русские СМИ пишут о Празднике песни в позитивном ключе, то 9 мая латышские СМИ вопринимают исключительно в штыки.

По мнению дирижера, он тоже задумывался над этим.

“Ну конечно, это сложно все. Это еще очень живая история. Это еще даже не совсем история, потому что живы те, кто воевал во Второй мировой войне... Но я понимаю вопрос. Я очень хорошо понимаю вопрос. Когда я вижу людей, которые очень-очень резко против 9 мая, я сам себе задаю вопрос: а что было бы, если бы тогда победили фашисты? Что было бы тогда?” - сказал Интс Тетеровскис.

По мнению дирижера, в Латвии можно было бы попробовать по-настоящему отмечать этот день, как праздник.

“Я, наверное, сделал бы по-другому. Сейчас Латвия против 9 мая. В Европе считается, что эта дата [разгром нацизма – Ред.] – 8 мая. Тогда надо праздновать это. Ну у нас ведь совсем немного праздников. ... Я совсем не против. Потому что это история, и люди помнят, и дата с советского времени идет. И все. Ну какая разница, в принципе? Я думаю, что всем, в том числе, и латышам, надо праздновать победу над фашизмом”, - считает Интс Тетеровскис.

9 мая в Риге, салют.

Как уже сообщал Mixnews, ранее схожее мнение в интервью радио Baltkom высказал политический эксперт, журналист, публицист Марис Зандерс.

"Я уже много лет говорю о том, что 9 мая — это большой праздник. Хотя я считаюсь ястребом по отношению к России и не стесняюсь этого. Но если бы люди больше читали книги, а не ругались в интернете, то они бы понимали, что для России и людей, которые чувствуют с ней связь, 9 мая является большим праздником. И нечего тут дергаться. Мне вообще непонятны все эти разговоры. Столько людей погибло! Ведь праздник, что все это закончилось. И каждый год поднимается это вопрос... Это все из-за нехватки философского образования", - сказал он.