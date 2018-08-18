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Процедура досрочного голосования на муниципальных и парламентских выборах отличается, рассказал в эфире радио Baltkom глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Латвии Арнис Цимдарс.

«На парламентских выборах, в отличие от муниципальных выборов, как такового предварительного голосования нет. Но по всей стране будет 58 участков, где 3, 4, 5 октября можно будет зарегистрироваться, получить бюллетень и внести свой голос на депозит. Он будет сохранен до субботы. И если в субботу человек не передумает голосовать иначе, то его ранее сделанный выбор будет зачтен», - пояснил Цимдрас.

По его словам, процедура досрочного голосования отличается от всеобщего дня выборов в Сейм.

«Например, 5-го октября человек свой анонимный конверт с бюллетенем не выбрасывает в урну. Мы его оставляем в другом, отдельном подписанном конверте. На случай если он передумает, то мы можем изъять этот конверт. Здесь проблема в другом, как обеспечить сохранность данного конверта, чтобы его никто не подменил, не украл… Это серьезный вопрос, потому что действительно есть риски. Но возможность человека проголосовать досрочно учитывается больше, нежели эти риски. Мало ли человек серьезно намерен участвовать в выборах, но именно в субботу не может этого сделать», - пояснил Цимдарс.

Напомним, как ранее писал Mixnews, на выборы Сейма, которые пройдут 6 октября, кандидатские списки подали 16 партий и партийных объединений.