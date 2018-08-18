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В Латвии в большей мере игнорируются требования по системе сбора, переработки и утилизации автомобильных покрышек. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала руководитель Латвийской ассоциации по обслуживанию шин Тина Лусе.

«Мы вспоминаем о проблеме, только после ее очевидного проявления. В Латвии огромная проблема утилизации изношенных покрышек. По подсчетам Министерства охраны окружающей среды и регионального развития, у нас в стране насчитывается 47 000 непереработанных старых шин. Можно только гадать, где они сейчас все находятся. Часть где-то лежит нелегально. И никто не знает этих мест», - сказала эксперт.

По ее словам, не существует допустимого непереработанного количества, все шины должны быть применены.

«Ежегодно в Латвию ввозится 17 000 тонн шин на продажу. По закону 65% от этих шин должны быть собраны и отправлены на переработку. Это прямая обязанность импортеров. Так что такой цифры, как 47 000, вообще не должна быть. Покрышка – это вредный для окружающей среды товар. Их нельзя закапывать в землю. Шину нужно или перерабатывать, или думать где ее использовать повторно», - пояснила Лусе.

Она отметила, что в Латвии плохо контролируется сфера утилизации и переработки шин.

«Никто не возлагает ответственности на виновных за нелегальное хранение шин, которая предусмотрена законом. У нас наблюдается систематичный беспорядок в системе ввоза шин в страну. Хотя в законе тоже прописано, где и как ответственный поставщик должен платить налог на природные ресурсы», - заключила Лусе.

Напомним, как ранее писал Mixnews, за последние два года в Латвии произошло уже несколько пожаров на площадках, где хранились старые автомобильные покрышки – часть из них хранилась там нелегально.

Июльский пожар в Кенгарагсе возник на такой же незаконной свалке шин.

Фото: drive2.ru