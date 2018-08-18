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Перевод школьного образования в Латвии полностью на госязык может навредить качеству использования латышского языка. Такое мнение выразил в эфире радио Baltkom директор Рижской Ринужской средней школы Денис Клюкин.

«Вектор правительства направлен ни на то, чтобы перевести и превратить все школы страны в латышские. Это планомерный путь выдавливания именно русскоязычных детей из Латвии. Такой политический ход – создать чрезвычайно некомфортную ситуацию, чтобы родители сделали свой выбор. Теперь они должны будут десять раз подумать перед тем, как отправить ребенка в школу и вообще задуматься - продолжать жить в Латвии, если они русские, или уехать отсюда. Я вижу только это», - сказал директор.

Он отметил, что в результате такой ассимиляции латышская культура может пострадать.

«Латыши не горят желанием принимать в свои школы русскоязычных детей. Ведь это будет очень сильный удар по латышскому языку и культуре в целом. Если в Латвии будет единая, с точки зрения насильственного внедрения языка, система школ, то латышский перестанет быть более менее чистым языком, и превратится в то, что из него получится. И те латыши, которые это понимают, не хотят этого смешения. Я вижу в этом большую безответственность министерства и правительства. Прикрытие обострением национального вопроса каких-то других дел, например, связанных с европейскими финансами», - отметил Клюкин.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить в 7-м классе, в 2020/2021 учебном году - в 7-м и 8-м классах, а в 2021/2022 учебном году - уже на всем заключительном этапе основной школы. В 2020/2021 учебном году в средней школе полностью на госязыке будут учиться школьники из 10-х и 11-х классов, через год - всех классов.

Фото: pexels.com