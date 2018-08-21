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В латвийском обществе принято осуждать людей с ВИЧ-инфекцией, так как распространено мнение, что носители ВИЧ заразились из-за аморального образа жизни - хотя это является стереотипом. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал председатель правления общества поддержки ВИЧ-инфицированных AGIHAS Андрис Вейкениекс.

"Расскажу пример того, как общество относится к ВИЧ-инфицированным и к тем, кто более раком легких или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все эти заболевания являются так называемыми поведенческими. Очень многие из тех, кто более раком легких, все свою жизнь курили. Те, кто болеет сердечно-сосудстыми - жирно ели и мало двигались. Этих людей никто не осуждает, мы относимся к ним с сочувствием. А ВИЧ-инфицированные - как будто бы грешники. Как говорила моя бабушка, все болезни от головы, но ВИЧ и сифилис - от удовольствия. Такое в обществе представление. У них было много удовольствия, теперь пусть мучаются. Это миф родился в конце XX века, когда появились первые ВИЧ-инфицированные. Первыми, естественно, были геи", - сказал Вейкениекс.

Он также рассказал, что первые ВИЧ-инфицированные в Советском Союзе появились в странах Балтии, так как они имели возможность путешествовать за границу.

"Первый случай ВИЧ-инфекции в Советском Союзе был в Эстонии. Второй - в Латвии, в 1987-м году. В этом смысле мы были первыми. Эти люди - я не буду раскрывать их личность - работали за границей и имели контакт с заграничными геями. То есть инфекция привозная. Так было до 2000-х годов, когда случился всплеск наркопотрибителей. Тогда ВИЧ-инфекция стремительно пошла в общее население, и на сегодняшний день половина ВИЧ-инфецированных имеют гетеросексуальные контакты", - рассказал Вейкениекс.

Напомним, согласно результатам исследования "Индекс стигмы ВИЧ", в Латвии треть инфицированных ВИЧ людей сталкивались с дискриминацией по отношению к себе и выслушивали оскорбительные комментарии в связи со своим статусом болезни.

Согласно данным исследования, 38% ВИЧ-положительных людей признались в том, что их статус негативно повлиял на их самооценку. 34% опрошенных указали, что их болезнь негативно влияет на формирование близких и дружественных отношений с людьми.

Фото: flickr.com/Research Institute