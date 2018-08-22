Соскучились по впечатлениям? Не знаете чем себя занять субботними вечерами? 25 августа MIX MEDIA GROUP приглашает всех потанцевать и повеселиться на самую необычную танцплощадку нашего города. Это палуба прогулочного корабля-ресторана Rīgas Pērlе.

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Начнем с того, что эта танцплощадка находится в движении. За три часа речного круиза вы проплывете по Даугаве по всей протяженности Старого города, насладитесь красотой величественных рижских зданий на фоне заката, проплывете под мостами, вдоволь накричитесь (здесь сумасшедшая акустика!), а приятный морской бриз хорошо освежает в жару, особенно если плясать от души.

По субботам здесь традиционно собирается веселая компания, а диджеи и приглашенные гости не дадут вам заскучать. Устали танцевать? Присаживайтесь за столик с прохладительным напитком, а если проголодались - шеф-повара Rīgas Pērlе накормят вас до отвала вкуснейшими блюдами.

25 августа у нас очередная вечеринка MIX FM DANCE. Подробнее о вечеринке узнаете ЗДЕСЬ.

Билеты по неприлично низким ценами можно приобрести в кассах Biļešu serviss или в интернете на сайте bilesuserviss.lv.

Их можно выиграть в нашем конкурсе, а для участия потребуется совсем немного:

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Победителя назовем 24 августа. До встречи на кораблике Rīgas Pērlе!