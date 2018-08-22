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Совершенно не справедливо, что из-за политических разногласий России и Украины страдают люди, музыканты. Такое мнение в прямом эфире программы «Абонент доступен» на радио Baltkom выразил музыкант, лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский, который был включен в украинскую базу данных сайта "Миротворец" за выступление в Крыму.

«Меня пугает то, что политики довели ситуацию с Крымом до такого абсурда. Я по материнской линии украинец, и все родственники мамины в Днепропетровске живут. Вы понимаете мои чувства к Украине? Что Россия натворила, мы все прекрасно понимаем, но ведь это распространяется на нас, на обычных людей, на музыкантов. Получается, тем кто живет в Крыму, теперь музыку послушать нельзя»,- рассказал Покровский

По словам Максима Покровского он не знал, что после выступления группы «Ногу свело» в Крыму, музыкантам могут запретить въезд на территорию Украины.

«Если мне сейчас задать детский вопрос знал ли я, что мне нельзя выступать в Крыму, я отвечу, что не знал этого. Если бы я знал, что Украина запрещает официально въезд тем, кто выступал там, не въезжал бы тогда в Крым. Но при этом люди, которые живут на полуострове, не виноваты в том, что они хотят слушать музыку. Это все отвратительно. До чего дошли русские и украинцы, конечно, большой позор. Я интернациональный человек, и большую часть времени провожу в США, и меня бесит то, что эта ситуация нас затронула», - подчеркнул музыкант.

Напомним, вместе с группой «Ногу свело» Максим Покровский выступал в Крыму, за что был включен в украинскую базу данных сайта «Миротворец». Люди, чьи данные опубликованы в открытом доступе «Миротворца», по мнению создателей сайта являются угрозой для Украины и «агентами Кремля»

Фото: flickr.com/Artem Pitkevich