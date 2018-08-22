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Средства контрацепции в латвийских магазинах стоят слишком дорого — из-за этого молодежь их не покупает. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал глава общества поддержки ВИЧ-инфицированных AGIHAS Андрис Вейкениекс.

По его словам, презервативы должны быть доступны для молодых людей, которые зачастую не располагают крупными финансовыми средствами.

"Мало кто обращает внимание на цены презервативов в супермаркетах. Они стоят примерно три евро. Представим ситуацию, когда молодой мужчина, студент в пятницу вечером идет тусоваться с друзьями. За эти деньги он может купить себе два сидра. Что он выберет - думаю, можем даже не гадать. Я думаю, что надо организовывать какие-то социальные кампании о том, что твой лучший друг в сексуальных отношениях - презерватив. Если эти отношения не моногамные, конечно. Но в молодости практически ни у кого не было моногамных отношений. Надо снизить цены на презервативы, чтобы они были доступны. Об этом надо думать на государственном уровне", - считает Вейкениекс.

Как ранее сообщили в Балтийской ВИЧ-ассоциации, Латвия в данный момент лидирует в Евросоюзе по количеству новых случаев ВИЧ-инфицирования, причем почти 10% ВИЧ-инфицированных - молодежь.