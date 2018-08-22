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Первый президент Российской Федерации Борис Ельцин не был злопамятным человеком, однако он не смог простить Михаила Горбачева, который упорно пытался не допустить Ельцина к власти. Об этом в эфире программы "Абонент доступен" на радио Baltkom рассказал глава администрации Ельцина Сергей Филатов.

"Борис Николаевич не смог простить Горбачева. Здесь есть причины, конечно, о которых мне не хочется говорить. Мы много от Михаила Сергеевича получали подножек, которые в конечном итоге заставляли нас пойти против него, хотя, честно говоря, вначале я и многие наши ребята шли в депутаты, чтобы помочь Горбачеву с преобразованиями. Мы хотели, чтобы он меньше колебался. Потом мы стали свидетелями того, как Горбачев неумело, по-большевистски пытался не допустить Бориса Николаевича к власти, а народ ждал его, так как Борис Ельцин хорошо себя проявил еще будучи секретарем Московского горкома КПСС", - рассказал Филатов.

По его мнению, Горбачев и Ельцин сыграли огромную роль в истории России.

"Это исторические фигуры, и мы будем еще долго вспоминать о том, что они делали. Как сегодня вспоминаем о "теплой весне" 60-х годов при Хрущеве. Никита Хрущев также очень много сделал, он освободил наш разум от тоталитарного мышления. Михаил Горбачев и Борис Ельцин сделали исторические вещи, очень нужные вещи для страны",- сказал Филатов.

Сергей Филатов руководил администрацией президента РФ Бориса Ельцина с 1993 по 1996 год.

Фото: facebook.com/Сергей Филатов; flickr.com/ngao5