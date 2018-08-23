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20% латвийских лесов принадлежит иностранным компаниям, об этом в эфире радио Baltkom рассказала исполнительный директор Латвийского общества владельцев леса Айга Грасмане.

"Иностранцам в Латвии принадлежат довольно большие территории леса. Часто собственниками массивов становятся шведы и финны. Иностранцы смотрят на лес с точки зрения инвестиций, ведь с каждым годом ценность леса становиться выше. Есть такие собственники, которые не знают как ухаживать за лесом. Они срубили его один раз и больше не видят в нем ценности", - сказала эксперт.

Она отметила, что лес может быть выгодным капиталом.

"Лес - это твой банк. С каждым годом идут накопления. Если говорить об уходе за лесом, то иностранцы чаще следят за его состоянием лучше, чем местные. Потому что у иностранцев есть знания, а наши собственники леса не такие образованные в этом вопросе",- рассказала Грасмане.

Латвия входит в число наиболее зеленых стран Евросоюза: 56% территории занимают леса. Деревообрабатывающая промышленность включена правительством в список приоритетных отраслей.