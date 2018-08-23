Эксперт: иностранцы следят за лесами Латвии не хуже местных (7)

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Эксклюзив | 23 августа 2018 года, 10:32

20% латвийских лесов принадлежит иностранным компаниям, об этом в эфире радио Baltkom рассказала исполнительный директор Латвийского общества владельцев леса Айга Грасмане.

"Иностранцам в Латвии принадлежат довольно большие территории леса. Часто собственниками массивов становятся шведы и финны. Иностранцы смотрят на лес с точки зрения инвестиций, ведь с каждым годом ценность леса становиться выше. Есть такие собственники, которые не знают как ухаживать за лесом. Они срубили его один раз и больше не видят в нем ценности", - сказала эксперт.

Она отметила, что лес может быть выгодным капиталом.

"Лес - это твой банк. С каждым годом идут накопления. Если говорить об уходе за лесом, то иностранцы чаще следят за его состоянием лучше, чем местные. Потому что у иностранцев есть знания, а наши собственники леса не такие образованные в этом вопросе",- рассказала Грасмане.

Латвия входит в число наиболее зеленых стран Евросоюза: 56% территории занимают леса. Деревообрабатывающая промышленность включена правительством в список приоритетных отраслей.

Комментарии 7
Все правильно2 часа назад
Любой нормальный хозяин будет заботиться и ухаживать. Вот только местные"хозяева жизни" все раздали,продали и похерили. Об этом ещё говорят последние пожары. А сколько ещё будет всего уничтожено,а сколько ещё продадут за бесценок и положат деньги себе в карман такие вот правители?
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Крыса3 часа назад
Че там следить они либо все спиленные либо заставленные чатсными домами... еслиб государство смотрело за ними то горожане ходилиб грибы косили а так хоть в швецию за грибами беги
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Адельфина2 часа назад
Ну, правильно, - иностранцы же их покупали. А патриотам они достались от оккупантов безвозмездно, то есть даром, в лучшем виде, и даже без клещей! Так чего их беречь? Детям? Нахер детей, - в Ирию, а леса пилить и продавать! Свиньи, дорвавшиеся до корыта! Так и те себя куда приличнее ведут.
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