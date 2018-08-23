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Министр вполне может судить, созрело ли общество для вопроса о легализации марихуаны, потому что сам является частью общества, такое мнение в эфире радио Baltkom высказала министр здравоохранения Анда Чакша. Таким образом она прокомментировала просьбу пояснить ранее сделанное ею заявление о том, что должны быть "очень ясные признаки зрелости общества", чтобы говорить на эту тему.

“Я тоже являюсь частью общества, и я основываюсь на психотерапии, когда говорю, что знаю, как человек взрослеет. Но, конечно, я имею в виду и себя. Лично я – против”, - заявила Чакша.

Она подчеркнула, что в первую очередь предстоит решить острые проблемы медицины.

“Когда магнитный резонанс мы сможем получить в течение 10 дней, когда очередь к врачу-специалисту сократится до 10-30 дней, тогда мы сможем вступить в дискуссию о том, нужна или не нужна легализация марихуаны. Это во-первых. Во-вторых, ни из Ассоциации врачей, ни из Национальной службы здоровья ко мне не обращались в связи с тем, что у нас имеется группа пациентов, нуждающаяся в обезболивании или особом лечении”, - сказала министр.

На вопрос, не будет ли она против легализации марихуаны в случая решения всех других острых проблем в медицине, Чакша уклончиво заметила, что она “не против будет об этом дискутировать”.

Как уже сообщалось, министр здравоохранения Латвии Анда Чакша в недавнем интервью агентству LETA заявила, что латвийское общество не готово к легализации марихуаны для медицинских целей. Министр отметила, что для того, чтобы говорить о легализации марихуаны, должны быть "очень ясные признаки зрелости общества". В свою очередь, начальник отдела по борьбе с нелегальным оборотом наркотиков Управления по борьбе с организованной преступностью Сандрис Радзиньш отметил, что Госполиция не имела бы особых возражений против включения в состав лекарств веществ, содержащихся в марихуане, но этот вопрос находится в компетенции Министерства здравоохранения.