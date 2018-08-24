Эксклюзив |

Люди, которые работают в здравоохранении, должны любить своего пациента и помнить, что они работают в профессии, где помогают людям. Об этом в эфире радио Baltkom заявила министр здравоохранения Латвии Анда Чакша.

Она извинилась перед теми пациентами, которые вынуждены находиться сегодня в плачевных условиях, существующих в давно не ремонтировавшихся корпусах латвийских стационаров. В частности, речь шла о 17-м отделении патологии беременности больницы им. Страдиня.

"Должно быть достаточно финансирования и для того, чтобы кровати были не сломанные, и душевые без плесени и грибка... Мне очень жаль, и я могу только извиниться, что сегодня пациенты должны находиться в таких тяжелых условиях. Но даже если и условия неидеальные, то отношение врачей и медсестер должно быть хорошим. И важно, чтобы было доверие с обеих сторон. Для меня очень важно, чтобы те, кто работает в отрасли, любили своего пациента. Это как будто громко сказано, это очень трудная работа, и важно не потерять это чувство, что ты занимаешься профессией, которая помогает другим, а не просто для того, чтобы к тебе приходили пациенты", - сказала Чакша.

Ранее слушательница радио Baltkom пожаловалась на условия, которые существуют в 17-м отделении патологии беременности больницы им. Страдиня.

"Я уже видела все, включая плесень и грибок в санузлах, отсутствие тревожных кнопок как в палатах, так и в местах общего пользования, кровати советских времен с досками или одеялом на сетке под матрасом, холодной водой в душе, но оказалось, что есть ещё чем удивить нашей медицине 21 века. Сегодня в час ночи в четырех-местную палату привезли беременную девушку с подозрением на острую форму пневмонии. Учитывая погодные условия, можно с большей долей вероятности предположить, что она имеет вирусный характер, а это значит, что все трое лежащие с ней в палате девушки находятся в зоне потенциального заражения и группе риска из-за тесного контакта. Девушка еле дышит и уже несколько часов не может дождаться консультации интерниста, а значит и лечения. Ее попросту положили спать до утра с тремя другими беременными. Сколько можно уже экспериментов над роженицами, которые и так попадают сюда каждая со своей весьма грустной историей борьбы за появление на свет новых граждан Латвии?!", - написала она в Facebook.

"Плесень и грибок можно, конечно, удалить, но они появятся вновь, потому что там протекает крыша. Это очень старое здание", - напомнила в свою очередь министр.