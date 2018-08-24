Чакша: врач должен любить своего пациента, несмотря на плесень в палате (18)

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Эксклюзив | 24 августа 2018 года, 07:36

Люди, которые работают в здравоохранении, должны любить своего пациента и помнить, что они работают в профессии, где помогают людям. Об этом в эфире радио Baltkom заявила министр здравоохранения Латвии Анда Чакша.

Она извинилась перед теми пациентами, которые вынуждены находиться сегодня в плачевных условиях, существующих в давно не ремонтировавшихся корпусах латвийских стационаров. В частности, речь шла о 17-м отделении патологии беременности больницы им. Страдиня.

"Должно быть достаточно финансирования и для того, чтобы кровати были не сломанные, и душевые без плесени и грибка... Мне очень жаль, и я могу только извиниться, что сегодня пациенты должны находиться в таких тяжелых условиях. Но даже если и условия неидеальные, то отношение врачей и медсестер должно быть хорошим. И важно, чтобы было доверие с обеих сторон. Для меня очень важно, чтобы те, кто работает в отрасли, любили своего пациента. Это как будто громко сказано, это очень трудная работа, и важно не потерять это чувство, что ты занимаешься профессией, которая помогает другим, а не просто для того, чтобы к тебе приходили пациенты", - сказала Чакша.

Ранее слушательница радио Baltkom пожаловалась на условия, которые существуют в 17-м отделении патологии беременности больницы им. Страдиня.

"Я уже видела все, включая плесень и грибок в санузлах, отсутствие тревожных кнопок как в палатах, так и в местах общего пользования, кровати советских времен с досками или одеялом на сетке под матрасом, холодной водой в душе, но оказалось, что есть ещё чем удивить нашей медицине 21 века. Сегодня в час ночи в четырех-местную палату привезли беременную девушку с подозрением на острую форму пневмонии. Учитывая погодные условия, можно с большей долей вероятности предположить, что она имеет вирусный характер, а это значит, что все трое лежащие с ней в палате девушки находятся в зоне потенциального заражения и группе риска из-за тесного контакта. Девушка еле дышит и уже несколько часов не может дождаться консультации интерниста, а значит и лечения. Ее попросту положили спать до утра с тремя другими беременными. Сколько можно уже экспериментов над роженицами, которые и так попадают сюда каждая со своей весьма грустной историей борьбы за появление на свет новых граждан Латвии?!", - написала она в Facebook.

"Плесень и грибок можно, конечно, удалить, но они появятся вновь, потому что там протекает крыша. Это очень старое здание", - напомнила в свою очередь министр.

Комментарии 18
Патриот 3 часа назад
Сидит и просто издевается над людьми! Вот что за стерва, тебе бы пожить в такой палате может быстрее здохнешь! Где находятся роженнецы там вообще должно быть всё стерильно. Грибок потом аукнется. Это всем давно известно!
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Крыса3 часа назад
Чакша зайди в высотки хотябы в шведбанк или аб.лв и найди там плесень.. там везде цветут акации и по пять душевых на один офис, это только в больницах пациенты могут жить в плесени..
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Янис3 часа назад
Эта дура надоела, она задаёт такие вопросы, как будто не Министр Здравоохранения, а случайный прохожий. У меня встречный вопрос, сколько можно дебилов и дегенератов назначать на руководящие должности? Которые говорят нам, жителям Латвии, что мы должны быть лояльны к ним, должны петь песни и любить своё государство, когда государство уже не то что в племенем, оно во огне, горит в прямом смысле и условия жизни от руководства дегенеративных личностей, становятся только хуже с каждым днём. Кто сука позакрывпл больницы, а теперь наивную морду делать, почему в палате 4 роженицы, с вирусно-больной? Может это медбрат или медсестра больницы закрывали, а мразь конченная? Может уже начнём памятники ставить, жертвам вашего режима? Вы в год истребляет в несколько раз больше людей и потенциально неродившихся тоже приплюсуем, чем "страшных" коммунистический режим, за 70 лет- 22 тысяч человек? Да вы в год истребляет по 15-20тысяч молодых людей -эмиграцией только от сюда из-за вашего руководства, не говоря уже про реальные смерти. Народ слишком терпелив, к чертям вас вешать на ближайших столбах, истреблять вас как сорняк, чтобы люди наконец то могло вздохнуть и жить, радуясь жизни в настоящем, и думать о будущем. Сейчас же думаешь, какие новые поборы введут, что ещё отнимут, как выжить сейчас, будущее? О будущем невозможно думать, его нет с этими дегенератами
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