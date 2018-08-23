22 сентября 2018 в Риге, во дворце "Ziemeļblāzma" - памятнике архитектуры 1913 года в стиле модерн – вновь пройдет культурное мероприятие международного уровня – второй Балтийский Благотворительный Бал.

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На бал организаторы ожидают приезда более 350 гостей - политиков, дипломатов, общественных деятелей из стран Европы, а также США. Гостям будет предложен изысканный ужин, в меню которого будут представлены блюда латышской кухни.

Балтийский Бал пройдет в формате всемирно известного Венского Оперного Бала, а его программа предусматривает несколько музыкальных сюрпризов. Танцевальная программа начнется с симфоническим оркестром, с венских вальсов, галопов и полек, а потом продолжится с джазовым оркестром, рассказал на радио Baltkom организатор Балтийского благотворительного Бала Александр Смагин.

Традиционно во время бала гостей ожидает оперный гала-концерт с участием звезд мировой оперы и балета: Динары Алиевой - солистки Большого театра, мексиканского тенора Карлоса Осуна- солиста Венской оперы; Наталии Сомовой и Георги Смилевски - примы и премьера балета Музыкального театра Станиславского и Немировича- Данченко (Москва). Вести бал вновь будут балерина и актриса Илзе Лиепа и актер и театральный режиссер Андрей Жагарс.

До Балтийского Бала остается меньше месяца, и еще есть время, чтобы взять пару-тройку уроков танца, чтобы блеснуть на танцполе, хотя это и необязательно, уверен Александр Смагин: "Это не соревнование и не конкурс бальных танцев, здесь главное - получить удовольствие от музыки, от общения с партнером, от танца, от атмосферы, которая царит в зале".

Вместе с тем Александр Смагин признался, что был приятно удивлен уровнем подготовленности и раскованности рижской публики во время проведения прошлогоднего Балтийского Бала: "Традиционно считается, что жители Латвии более сдержаны в эмоциях, поэтому, признаюсь, поначалу были опасения, будут ли они выходить танцевать. И было приятно видеть, что танцпол не пустовал, причем пары танцевали на очень хорошем уровне!"

Напомним, что первый Балтийский бал в формате знаменитого Венского оперного бала с успехом прошел 23 сентября прошлого года, собрав более трехсот гостей из Латвии, Эстонии, России, Германии, Австрии, Исландии, Швейцарии и других стран.

Бронирование билетов - на сайте мероприятия balticball.lv.