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Непонятно, как могло попасть к Александру Гапоненко угрожающее письмо с намеками на суицид, миновав тюремную цензуру. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала адвокат Гапоненко Имма Янсоне.

«Недели три назад он получил письмо угрожающего содержания с побуждениями к самоубийству, после чего Александра Гапоненко перевели в одиночную камеру. Не знаю, как цензура пропустила подобное письмо. Конечно, администрацию тюрьмы мы в этом не подозреваем. Однако, очевидно, что это было специально подстроено. Сам Александр считает, что это было сделано для того, чтобы его запугать»,- рассказала адвокат

Также Янсоне рассказала, что содержание письма состояло из двух картинок и надписи на русском языке.

«Там была распечатка картинки из интернета - петля и рядом кусок мыла и написано было: «лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Надпись была на русском языке. Там есть даже обратный адрес человека, который это написал, но это все подставное, вряд ли он существует. Мы еще будем в этом разбираться»,- подчеркнула Янсоне.

Напомним, что Александр Гапоненко был заключен под стражу 21 апреля. Его обвинили в разжигании межнациональной розни, в действиях, направленных против Латвийской независимости, а так же получение иностранной помощи для деяний против Латвии. Сегодня Александра Гапоненко вышел на свободу. Решение об его освобождении было принято в Суде Видземского предместья Риги

фото: facebook.com/svobodugaponenko/