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Латвийские спецслужбы свободно распространяют информацию, связанную с политическими делами, однако когда дело касается государственной безопасности, обществу ничего не сообщают о причинах тех или иных задержаний. Об этом в эфире радио Baltkom заявил публицист Игорь Ватолин, комментируя сегодняшнее решение суда освободить из-под стражи активиста Штаба защиты русских школ Александра Гапоненко.

"Слава Богу, мы сегодня узнали, что ему сегодня инкриминировано. Кроме совершенно каких-то безумных высказываний, что войска НАТО собираются загнать всех русских на стадион Skonto и там изничтожить. Работа в пользу иностранного государства, я думаю, речь идет о России. Попытка изменить статус Латвии, я думаю, тут имеется в виду книга про Латгале, где обсуждается ее автономизация. Мы хотя бы это узнали. Хотя бы его выпустили. Потому что господин Гапоненко вряд ли займется минированием виадуков и железнодорожных мостов, так что, до суда может пожить и дома", - отметил он.

Суд Видземского предместья Риги сегодня постановил освободить из-под ареста активиста Александра Гапоненко. Он был задержан Полицией безопасности 20 апреля. Адвокат Гапоненко Имма Янсоне сообщила, что другие меры пресечения к ее подзащитному пока не применены, но решение будет принято на следующей неделе.

Фото: mixnews.lv