Адамсонс об учениях Namejs: с каких пор у нас беспорядками занимается армия? (48)

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Эксклюзив | 24 августа 2018 года, 09:14

Ликвидацией спонтанных беспорядков должны заниматься Министерство внутренних дел (МВД) и полиция, а не вооруженные силы. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал депутат Сейма от партии "Согласие", член Комиссии по обороне и внутренним делам Янис Адамсонс, комментируя проходящие в Латвии военные учения "Namejs 2018".

По его словам, когда к решению проблемы общественных беспорядков привлекается армия, это уже становится чрезвычайной ситуацией.

"Мне непонятно, по крайней мере то, что было публично озвучено о проходящих учениях. Вооруженные силы будут принимать участие в усмирении беспорядков. Ребята, вы что-то путаете. Беспорядки - это задача МВД и полиции, в особых ситуациях привлекают Земессардзе. Но ни в коем случае не вооруженные силы. Если привлечена армия, это уже чрезвычайная ситуация. Необходимо ли было проводить эти учения в городах, где живут десятки тысяч человек? Сомневаюсь. У нас есть отличный полигон "Скрунда", где можно отрабатывать все задачи и цели, и он максимально приближен к действительности", - заявил Адамсонс.

Напомним, в Латвии 20 августа начались крупнейшие после восстановления независимости военные учения "Namejs 2018", которые продлятся до 2 сентября.

Один из сценариев предусматривает ликвидацию спонтанных беспорядков в Екабпилсе и Валмиере.

Фото: Latvijas armija

Комментарии 48
Патриот 2 часа назад
Пора менять власть! Наступил тоталитарный режим. Докатились! Престуное правительство и сейм решило спрятаться за бронёй НАТО и армией раздолбаев земессардзе. Не поможет, люди возьмут оружие в руки.
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colo1 час назад
ненависть народная растёт,пример ненавистная аболтыня,а это уже ненависть государственного маштаба.народ можно представить как божественную ипостась,а эти твари уже как сатанисты.геноцид их удел,когда чувствуют свой конец или власть.
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Статью читала?1 час назад
Здесь про армию и внутренние беспорядки. Или Ушаков втянул Латвию в НАТО ?
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