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Решение рано выйти из декретного отпуска и продолжить работу на посту министра не связано с предстоящими осенью парламентскими выборами, заявила министр здравоохранения Анда Чакша в программе “Разворот” на радио Baltkom. По ее словам, она просто ответственно относится к своей работе.

“Я думаю, это не связано с выборами, это связано с ответственностью, с планами в отрасли, чтобы улучшить ситуацию для всех жителей, которым нужна медицинская помощь. И я хочу закончить, то, что начала, и потом уже или продолжать [работать министром] или передать кому-то, все зависит от того, какой выбор сделают люди”, - сказала министр.

Свои шансы попасть в парламент и потом остаться на нынешнем посту после предстоящих выборов Чакша оценивает достаточно высоко. По ее мнению, за последние время в Латвии многое изменилось к лучшему в сфере здоровья и системе оказания медицинских услуг.

«Я думаю, что моя работа говорит обо мне. Я думаю, что в этом году попаду в Сейм, и останусь на посту министра», - подчеркнула Чакша.

Как сообщалось, Анда Чакша продолжила работу министром уже спустя три месяца после родов. На выборах в Сейм она будет баллотироваться по списку СЗК в Рижском избирательном округе.