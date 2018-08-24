Минобороны предупреждает о пробках в связи с учениями Namejs 2018 (9)
В связи с крупнейшими за всю историю страны военными учениями Namejs 2018 оборонное ведомство предупреждает водителей о возможных пробках на дорогах, а также призывает отнестись к ситуации с пониманием и уважением.
Национальные вооруженные силы просят шоферов не создадать помех движению и не обгонять колонны военной техники.Они будут сопровождаться экипажами Военной полиции, Госполиции или Центра координации передвижения.
Пользователи в социальных сетях делятся фото и видео с перемещающейся по дорогам Латвии военной техникой.
Mācību #Namejs2018 ietvaros Zemessardzes 44. bataljona karavīri uzņemas #Liepāja #Latvija pilsētas domes apsardzību.— BreakingLV (@breakinglv) 23 августа 2018 г.
@Prusis pic.twitter.com/2fIYb7JKnX
Inscenē stratēģiski svarīgo objektu aizsardzību https://t.co/b2ioP1ZFaq #namejs2018— NBS (@Latvijas_armija) 24 августа 2018 г.
Aizeju Namejā! #Namejs2018 / Now phone is off and four days of exercises! pic.twitter.com/GFrtUsxD4i— Veiko Spolitis (@VeikoSpolitis) 24 августа 2018 г.
Между тем, как ранее сообщил командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш, во время Namejs 2018 военнослужащие без предварительных разрешений не будут использовать частные земельные участки и чужие дворы,и с владельцами земли заранее заключены соглашения — всего около 500 договоров об использовании территорий. Калниньш предупредил, что учения пройдут почти во всех регионах Латвии, и людям не нужно беспокоиться, если они неожиданно встретят солдат или бронетехнику.
"Люди заметят нас на улицах, на дорогах, по соседству, если на чьих-то объектах недвижимости или в лесах будут находиться подразделения, выполняющие свои тактические задачи", — рассказал командующий армией.
Skaties: Uz militārajām mācībām “Namejs 2018” ierodas Polijas militārā tehnika: https://t.co/jmtu3Xm7DD #namejs2018 #latvija #aizsardzība #latvijasarmija #soldiers #eFPLatvia #WeAreNato #Poland pic.twitter.com/wpsNtnEUt8— NBS (@Latvijas_armija) 20 августа 2018 г.
Он добавил, что самоуправления предупредят своих жителей, а планируемые ограничения в движении из-за перемещения бронетехники не будут долгими.
Напомним, военные учения Namejs 2018 продлятся в Латвии до 2 сентября.
Помехи создавать надо, дороги блокировать надо, оккупантов посылать нах!
Как учения называются?- правильно :"Бардак".