Минобороны предупреждает о пробках в связи с учениями Namejs 2018 (9)

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Эксклюзив | 24 августа 2018 года, 15:20

В связи с крупнейшими за всю историю страны военными учениями Namejs 2018 оборонное ведомство предупреждает водителей о возможных пробках на дорогах, а также призывает отнестись к ситуации с пониманием и уважением.

Национальные вооруженные силы просят шоферов не создадать помех движению и не обгонять колонны военной техники.Они будут сопровождаться экипажами Военной полиции, Госполиции или Центра координации передвижения.

Пользователи в социальных сетях делятся фото и видео с перемещающейся по дорогам Латвии военной техникой.

Между тем, как ранее сообщил командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш, во время Namejs 2018 военнослужащие без предварительных разрешений не будут использовать частные земельные участки и чужие дворы,и с владельцами земли заранее заключены соглашения — всего около 500 договоров об использовании территорий. Калниньш предупредил, что учения пройдут почти во всех регионах Латвии, и людям не нужно беспокоиться, если они неожиданно встретят солдат или бронетехнику.

"Люди заметят нас на улицах, на дорогах, по соседству, если на чьих-то объектах недвижимости или в лесах будут находиться подразделения, выполняющие свои тактические задачи", — рассказал командующий армией.

Он добавил, что самоуправления предупредят своих жителей, а планируемые ограничения в движении из-за перемещения бронетехники не будут долгими.

Напомним, военные учения Namejs 2018 продлятся в Латвии до 2 сентября.

Комментарии 9
Обгонять нельзя?11 минут назад
А с какой скоростью перемещаются наши защитнички?
1
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Tan Tin9 минут назад
Никуя не угадали! Учица так учица!
Помехи создавать надо, дороги блокировать надо, оккупантов посылать нах!
Как учения называются?- правильно :"Бардак".
2
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Patriot14 минуты назад
Tà ir mùsu Latvijas Armija, Zemessardze un mùsu NATO sabiedrotie, kas pilnveido savas militàràs iemanas un paràda agresorvakstij Krievijai , ka esam gatavi aizstàvèt savu valsti. Tauta jùs atbalsta un gatava pieciest sìs nelielàs neèrtìbas.
6
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