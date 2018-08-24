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В связи с крупнейшими за всю историю страны военными учениями Namejs 2018 оборонное ведомство предупреждает водителей о возможных пробках на дорогах, а также призывает отнестись к ситуации с пониманием и уважением.

Национальные вооруженные силы просят шоферов не создадать помех движению и не обгонять колонны военной техники.Они будут сопровождаться экипажами Военной полиции, Госполиции или Центра координации передвижения.

Пользователи в социальных сетях делятся фото и видео с перемещающейся по дорогам Латвии военной техникой.

Aizeju Namejā! #Namejs2018 / Now phone is off and four days of exercises! pic.twitter.com/GFrtUsxD4i — Veiko Spolitis (@VeikoSpolitis) 24 августа 2018 г.

Между тем, как ранее сообщил командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш, во время Namejs 2018 военнослужащие без предварительных разрешений не будут использовать частные земельные участки и чужие дворы,и с владельцами земли заранее заключены соглашения — всего около 500 договоров об использовании территорий. Калниньш предупредил, что учения пройдут почти во всех регионах Латвии, и людям не нужно беспокоиться, если они неожиданно встретят солдат или бронетехнику.

"Люди заметят нас на улицах, на дорогах, по соседству, если на чьих-то объектах недвижимости или в лесах будут находиться подразделения, выполняющие свои тактические задачи", — рассказал командующий армией.

Он добавил, что самоуправления предупредят своих жителей, а планируемые ограничения в движении из-за перемещения бронетехники не будут долгими.

Напомним, военные учения Namejs 2018 продлятся в Латвии до 2 сентября.