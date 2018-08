Эксклюзив |

В связи с крупнейшими за всю историю страны военными учениями Namejs 2018 оборонное ведомство предупреждает водителей о возможных пробках на дорогах, а также призывает отнестись к ситуации с пониманием и уважением.

Национальные вооруженные силы просят шоферов не создадать помех движению и не обгонять колонны военной техники.Они будут сопровождаться экипажами Военной полиции, Госполиции или Центра координации передвижения.

Пользователи в социальных сетях делятся фото и видео с перемещающейся по дорогам Латвии военной техникой.

Aizeju Namejā! #Namejs2018 / Now phone is off and four days of exercises! pic.twitter.com/GFrtUsxD4i