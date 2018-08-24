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В годовщину 100-летия Латвии власть могла бы сделать красивый символический жест в виде политической “амнистии” или даже отмены института неграждан, считает публицист Игорь Ватолин. Однако в нынешних геополитических условиях это невозможно, сказал он в программе “Прямая речь” на радио Baltkom.

Коментируя решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) вычеркнуть Татьяну Жданок из списка кандидатов в депутаты от Русского союза Латвии в 13-й Сейм, Ватолин сказал, что это решение ожидаемое, но продиктованное геополитической обстановкой.

“Если бы мы жили в спокойной размеренной ситуации, с безопасными границами, то, вроде бы чем дальше от бурных событий конца 80-х-начала 90-х, тем либеральнее можно было бы делать все эти нормы допуска к выборам. И если бы премьером, президентом или большинством Сейма был я, или там волшебником с волшебной палочкой, то к 100-летию Латвии сделал бы такой символический жест – объявил бы “амнистию” тем, кто по политичеким соображениям не был допущен к выборам. Или бы отменил институт – о, ужас! - безгражданства. Ну, например, что в годовщину столетия Латвии, 18 ноября, объявляется, что в течение года все неграждане в заявительном порядке могут получить гражданство. При этом, я думаю, что такой возможностью воспользовались бы порядка 20 процентов носителей этого статуса. Но этот вопрос перестал бы существовать как политический. Тогда бы безгражданство стало бы уже личным выбором конкретного индивида, а не решением государства”, - пояснил публицист.

По мнению Ватолина, Латвия, будучи втянутой в ситуацию с гибридной войной, и ведет себя соотсетственно.

“Но мы живем не в идеальном мире. И с учетом того, что Татьяна Аркадьевна была наблюдателем на этом сомнительном референдуме в Крыму, что ее партия – Русский союз Латвии фактически выступает агентом интересов путинского режима в России, решение [о недопущении к выборам в Сейм] было ожидаемым. И ... когда идет гибридная война против коллективного Запада, и Россия при этом не вернула Крым Украине, не перестала поддерживать очаг напряжения в Донбассе... Ну - а на войне как на войне”, - заключил Ватолин.

Как уже сообщалось, 21 августа Центральная избирательная комиссия (ЦИК) вычеркнула Татьяну Жданок из списка кандидатов в депутаты от Русского союза Латвии в 13-й Сейм. В распоряжении ЦИК имеется постановление суда, которое подтверждает, что Жданок участвовала в деятельности коммунистической партии Латвии после 13 января 1991 года, и на нее распространяется установленный в законе о выборах в Сейм запрет баллотироваться.