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У любой военной техники есть довольно мощная предохранительная система. И без определенных усилий, ее невозможно запустить. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал депутат Сейма от партии "Согласие", член Комиссии по обороне и внутренним делам Янис Адамсонс, комментируя ситуацию с ошибочным запуском боевой ракеты в небе Эстонии.

"Даже на автомате или пистолете стоит предохранитель. И необходимо сначала снять его, потом зарядить оружие, и только тогда можно стрелять. Еще наиболее мощная предохранительная система стоит на военных самолетах и кораблях. Есть высказывания , что в случае с ракетой в Эстонии, это был человеческий фактор, случайность. Но тогда, если бы техник неправильно расположил ракету, то она бы просто сорвалась и упала. Но если она начинает горизонтальный полет в поисках цели, а потом самоликвидируется, то значит это был реальный запуск",- сообщил Адамсонс

Также Адамсонс подчеркнул, что вопрос о случившемся еще предстоит обсудить в рамках предстоящей Балтийской ассамблеи Комитета по безопасности.

"Я хочу выяснить, зачем эти самолеты имели на борту ракеты "воздух-воздух", если для патрулирования вполне достаточно авиационных пушек. Они имеются на борту у всех истребителей. Но я абсолютно не понимаю, зачем на этом тренировочном самолете нужны были боевые ракеты. Это абсурд",- рассказал он

Напомним, самолет испанских ВВС Eurofighter Typhoon 2000 случайно выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух". Предположительно, она, пролетев около 80 километров, упала в болотистом лесу в районе заповедника Эндла. При этом место ее падения так и не нашли, как не были обнаружены и фрагменты ракеты. Военные Эстонии до настоящего времени не имеют сведений, что именно произошло с ракетой, заявил в пятницу командующий военно-воздушных сил страны Рийво Валге.

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