Эксклюзив |

В латвийском обществе принято голословно осуждать женщин с ВИЧ-инфекцией, особенно, если эта женщина находится в положении. В большинстве случаев разносчиком инфекции является мужчина. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал председатель правления общества поддержки ВИЧ-инфицированных AGIHAS Андрис Вейкениекс.

«Нет такой статистики, которая бы подтверждала тот факт, что ВИЧ-инфицированная женщина в 99,9% случаев рожает ребенка с ВИЧ-инфекцией. Это неправда. Нормальная ситуация, это когда у 1% детей ретровирус. Это статистика», - пояснил Вейкениекс.

Между тем, он отметил, что не надо винить ВИЧ–положительных беременных женщин.

«Надо говорить о мужиках. Если женщина не употребляет интравенозные наркотики, то она всегда заражается от мужчины. При сексуальном контакте мужчина ей передает инфекцию. Надо уже посмотреть правде в глаза, а мужчинам надо посмотреть на себя. Они виноваты в ВИЧ-статусе женщин», - заключил эксперт.

Напомним, согласно результатам исследования "Индекс стигмы ВИЧ", в Латвии треть инфицированных ВИЧ людей сталкивались с дискриминацией по отношению к себе и выслушивали оскорбительные комментарии в связи со своим статусом болезни.

Фото: iprexnews.com