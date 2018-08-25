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Большинство жалоб подданных в Фонд врачебного риска являются необоснованными. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала старший эксперт отдела контроля качества здравоохранения Инспекции здравоохранения, онколог Сармите Зелтиня.

«В 2017 году в Фонд врачебного риска было подано 207 жалоб. Эти дела еще не все просмотрены. У нас на всю Латвию всего 8 врачей-экспертов, которые занимаются запросами о компенсации. У каждого на руках около 60 дел. В течение месяца врач качественно может провести только 3-4 экспертизы», - рассказала Зелтиня.

По ее словам, больше всего жалоб в фонд поступает от травматологических больных.

«Так же часто заявления пишут на гинекологов, акушеров, офтальмологов. Но иногда мы получаем такие письма, что не понимаем, на что человек жалуется. О лечении в них и речи не идет. Людей просто не устраивает как с ними общался доктор. Но это уже не к нам, это в комиссию общества врачей по вопросам этики. И таких жалоб очень много», - отметила специалист.

Она добавила, что многие люди подают на получение возмещения из Фонда врачебного риска без всяких существенных на то причин.

«Люди обращаются в фонд чтобы обогатиться. Можно говорить прямо. И на каждую такую необоснованную жалобу, основанную только на эмоциях, мы должны тратить свое время. Обращаться к руководству больницы, выяснять случившееся. Только каждое четвертое или пятое заявление является обоснованным и касается качества лечения. Остальные - одни эмоции. То общение плохое, то пациент просто не понял, что у него за болезнь и какой исход ему сулит. Люди стали более информированными, они знают, что существует такой Фонд врачебного риска и думают, что это ящик, из которого можно получить деньги просто так», - заключила Зелтиня.

Фото: pexels.com