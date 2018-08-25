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Никто не может по собственному желанию взять и приватизировать себе землю в космосе. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал организатор проекта «Первые 100 километров Латвии в космосе», директор научного центра Zinoo Паулс Ирбинс.

«Покупка участка на Луне – это самообман. Это нереально. Можно, конечно, распечатать себе такой диплом владельца и повесить на стену. Но все, что находится в космосе – это так называемые международный воды. Вы задаетесь вопросом о достоянии? Космос никому не принадлежит! Существует ведь Договор о космосе. По международным соглашениям никто не имеет право официально владеть Луной или астероидом», - пояснил Ирбинс.

По его словам, некоторые страны уже занимаются приватизацией астероидных компонентов.

«В США недавно приняли закон, который дает право американским компаниям претендовать на те ресурсы, которые они добыли из астероидов. Уже такой прецедент есть. Люксембург тоже принял похожий закон. Так что тенденция намечается. Но такое движение позволит больше осваивать космос», - отметил Ирбинс.

Напомним, как ранее писал Mixnews, астрономам удалось найти окончательные доказательства наличия воды на полюсах Луны. Водяной лед нашли в тени кратеров, куда никогда не попадает солнечный свет.

Фото:pixabay.com