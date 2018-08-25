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Люди стали все чаще забывать о том, что их жизнь не вечна, и вместо того, чтобы радоваться каждому дню, они только и делают, что брюзжат и все ругают. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал латвийский психотерапевт Андрис Саулиетис.

«В нашем обществе предложение о помощи психиатра считается оскорблением. Вы не можете посоветовать своему приятелю или родственнику обратиться к специалисту. В ответ вы, скорее всего, услышите: «Хочешь меня в дурку сдать!». Мы еще не созрели. Человека практически невозможно научить радоваться жизни без алкоголя, если последние 30 лет он им злоупотреблял. Возможно облегчить страдания. Жизнь - это война, в которой ты выигрываешь все сражения, но саму войну проигрываешь. Смерть ведь никто не отменял. Люди не умеют радовать сегодняшнему дню. А ведь это счастье, встать, самостоятельно сходить в туалет, что-то сделать, вкусно поесть. И все сам», - сказал психотерапевт.

Он подчеркнул, что большинство самые важные вещи откладывает на потом, которого может и не быть.

«Все приходят и начинается: «Доктор у меня проблемы, проблемы, проблемы». Почему вы такие оптимисты? Ведь завтра надо еще проснуться! Радоваться надо тому, что у тебя есть. Нет никакого аналога. Люди думают, что у них сейчас есть квартиры, друзья. Так будет и завтра… Они в принципе уверены, что так и должно быть. Так положено. А ведь может и не быть! И моя задача, как психиатра, рассказать, что ведь может и не быть! Это что дает? Они перестают откладывать все. Хотел встретиться с другом, посмотреть город, сказать доброе слово. Сделай это сегодня! Завтра может и не наступить. И если человек это не уловил, то они обманывают себя до 50-60 лет. У них включаются защитная деменция. Начинают потом кидаться во всякие религии, политику. Меняют партнеров на более молодых. Самые заядлые потом теряют память и превращаются в ходячее дерьмо. На все злые, брюзжат, все ругают и проклинают», - сказал психотерапевт.